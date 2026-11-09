George Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”

Liderul partidului AUR, George Simion îi transmite un mesaj șefei Comisiei Europene, luni 9 noiembrie, ziua în care Ursula von der Leyen este programată să efectueze o vizită oficială la București, pentru întrevederi cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Într-o postare pe Facebook, Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, chiar în fața Palatului Parlamentului, unde demnitarul european va face ajunge pentru discuții cu prim-ministrul României. De asemenea, liderul AUR îi transmite atât Ursulei von der Leyen, cât lui Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei și actual membru al Parlamentului European, că trebuie să plece din funcții.

„Ursula nu poate veni să ne dea lecții de democrație”, a scris George Simion în dreptul clipului postat pe Facebook.

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„Am un mesaj pentru Ursula, care a venit să dicteze supușilor ei astăzi, la București. Aici, în fața Parlamentului României: chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă, românii, care nu sunt slugile tale, vor fi câtă frunză, câtă iarbă!

Suntem în fața Parlamentului României! Și Ursula von der Leyen, Guy Verhofstadt și alții care vor veni să dea lecții de democrație trebuie să audă un singur lucru: l-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale, pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă.

Nu puteți, prin acte totalitare, să supuneți majoritatea românilor. Încercați să nu oferiți autorizații. Nu avem nevoie de autorizații, dar eu, ca român, mă voi preocupa de bunăstarea și de siguranța fiecărui conațional de-al meu. Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm supuși. Noi suntem români în țara noastră, în fața Parlamentului nostru.