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Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”

Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
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Fostul președinte PNL Crin Antonescu avertizează că actualul grup din fruntea partidului nu mai are legătură cu valorile și doctrina care îl defineau. Fostul prezidențiabil se declară de partea liberalului Alin Tișe, în bătălia internă dură care a început în partid încă din vară.

Mesaj dur împotriva lui Bolojan: O guvernare eșuată

Concret, Crin Antonescu a criticat activitatea Guvernului demis condus de Ilie Bolojan, dar și direcția viitoare a PNL, formulând și un mesaj de susținere pentru președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe.

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„Pe mine nu mă mai miră nimic la domnul Bolojan. Domnul Bolojan este un capitol încheiat și este încheiat din toate punctele de vedere”, a declarat Antonescu la postul Realitatea PLUS.

„Domnul Bolojan a avut o guvernare eșuată, o guvernare care nu a avut, din punctul meu de vedere, niciun element care să justifice angajarea Partidului Național Liberal ca partid național, ca partid liberal, ca partid care a asumat o doctrină conservatoare la ultimul său congres”, a completat Antonescu.

„Guvernarea Bolojan a guvernat în sensul rău

„Guvenarea Bolojan n-a dovedit nimic. A guvernat în sensul rău, așa cum au făcut-o și alte guverne până acum: tot cu clientelă, tot cu favoritism, tot cu ordine nediscutate sau directive nediscutate de la Bruxelles, tot cu lipsă de creativitate, de imaginație, de determinare în a lua măsuri în favoarea economiei românești, în favoarea societății românești”, a mai afirmat fostul președinte al liberalilor.

Susținere deplină pentru Alin Tișe

În comentariul său, dublul fost candidat la alegerile prezidențiale și-a exprimat susținerea fără rezerve față de principalul oponent al lui Bolojan

„ Alin Tișe a făcut un lucru pentru care eu îl respect și îl felicit. Știu că este și va urma o perioadă și mai grea pentru domnia sa. Am văzut cum este deja atacat de către o propagandă care se pricepe foarte bine la asta. Îi doresc putere. Are întreaga mea solidaritate. Cea mai mare mizerie care se poate spune despre Alin Tișe este că este roșu, că este pesedist, că e pro-PSD”, a spus Antonescu.

Tișe va candida la șefia PNL

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a devenit principalul oponent față de măsurile luate de premierul Bolojan. Tișe a anunțat recent că va candida pentru șefia PNL la următorul Congres. „PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru”, a spus Tișe.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, președintele CJ Cluj și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL la viitorul Congres. El susține că formațiunea din care face parte „se îndreaptă într-o direcție greșită”. Mai mult. „PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”.

PNL stă să facă implozie

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a aprobat în unanimitate, duminică, deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea Polului Modernizării, relatează News.ro.

Liberalii au aprobat şi constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice.   BPN a aprobat, tot în unanimitate, iniţierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare, mai arată Biroul de Presă al PNL.

Pe de altă parte, partidul a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei. Printre datoriile Partidului Naţional Liberal figurează şi suma de 14 milioane de lei, bani cheltuiţi pentru promovarea cărţii fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

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