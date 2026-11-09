Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție

Doru Dăncuş, primarul din Baia Mare, cere demisia directoarei adjuncte a Școlii „Lucian Blaga”. Scandalul a izbucnit după ce fostul edil – Cătălin Cherecheș – a vizitat insituția. În luna iulie, Tribunalul Maramureș a decis eliberarea condiționată lui Cătălin Cherecheș. Acesta a fost condamnat, în noiembrie 2023, la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Primarul din Baia Mare s-a declarat „îngrijorat” de această vizită și, totodată, de aprecierile pe care directoarea adjunctă l-a făcut la adresa acestuia.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

„Cer demisia Mariei Chira din funcția de director adjunct al Școlii „Lucian Blaga” din Baia Mare. Dimineața, când un părinte își lasă copilul la școală, îl lasă cu încredere. Cu speranța că acolo va fi ocrotit, respectat și învățat să deosebească binele de rău.

Această încredere ne obligă pe toți. Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheș printre elevii Școlii „Lucian Blaga” și mesajul public prin care o învățătoare îi laudă meritele, invocând investițiile făcute în școli.

Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită .

. Un om care a părăsit țara în ziua condamnării și a fost ulterior adus înapoi pentru a-și executa pedeapsa.

Este liberat condiționat și are o nouă condamnare în primă instanță pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanța a încuviințat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probațiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială și riscul de a comite alte infracțiuni.

În acest context, primirea într-o școală, laudele unui cadru didactic și fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat și acceptat de comunitate.

Nu știm dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea școlii avea obligația să se gândească și să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie”, a scris primarul Doru Dăncuş pe Facebook.

„Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție?”

Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care își apără situația în instanță, a mai scris primarul din Baia Mare. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupție, a continuat acesta.

„Cherecheș a declarat public, în podcasturi locale, că știe că se va întoarce în închisoare. Aceasta este propria lui afirmație; hotărârea aparține instanței.

Inclusiv această declarație face alegerea școlii și mai greu de înțeles. Un om spune public că se va întoarce în închisoare, iar între cele două pedepse de închisoare cu executare, el este invitat în fața unor copii fragili, în curs de dezvoltare, servit drept exemplu de urmat și lăudat de un cadru didactic.

Cum împăcăm această realitate cu valorile morale și sănătoase pe care orice profesor își dorește să le transmită copiilor în cadrul școlii?

Când un copil copiază la un test, îi explicăm că a greșit. Când minte, îi spunem că trebuie să spună adevărul. Îl învățăm că fiecare răspunde pentru faptele sale.

Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție, iar condamnarea este lăsată deoparte pentru că „a făcut și lucruri bune”?

Copiii au nevoie de explicații sincere. Au nevoie să vadă că regulile sunt valabile și pentru oamenii cu funcții, bani sau influență.

Le datorăm acestor copii curajul de a spune adevărul întreg, inclusiv atunci când adevărul îi deranjează pe cei puternici.

Iar despre investițiile în școli trebuie spus un lucru simplu: tablele, băncile și calculatoarele cumpărate din bani publici sunt plătite de comunitate. Din munca părinților și a bunicilor acestor copii.

Un primar are datoria să administreze acești bani corect. Îndeplinirea acestei datorii nu îi dă dreptul la recunoștința personală a elevilor.

Fiecare om are dreptul să își refacă viața după închisoare. Dar școala are obligația să aleagă cu grijă pe cine aduce în fața copiilor, în ce scop și cu ce mesaj”, a mai scris primarul din Baia Mare.

„Doamnă Maria Chira, bunul-simț ar fi fost să vă dați demisia de onoare”

Edilul Doru Dăncuş îi transmiste directoarei adjuncte că ar fi trebuit să își prezinte demisia de onoare, mai ales după a fost declarată „respinsă” la concursul pentru directori.

„Doamnă Maria Chira, bunul-simț ar fi fost să vă dați demisia de onoare după ce ați fost declarată „RESPINS”, cu nota 5,50, la proba concursului pentru directori.

În schimb, ocupați în continuare funcția de director adjunct și sunteți preocupată să invitați și să lăudați în școală un fost primar condamnat pentru corupție.

Doamnă Maria Chira, de asemenea vă cer să explicați public această alegere. Ce anume a justificat invitația? Ce au avut elevii de învățat din această întâlnire? De ce ați considerat potrivit să îi oferiți această primire?

Dacă îl admirați, invitați-l acasă, cu tot cu câine. Școala nu este casa dumneavoastră, iar elevii nu sunt publicul lui.

Prietenia personală, dacă ea a stat la baza invitației, nu este un obiectiv educațional.

Părinții vă încredințează copiii ca să îi educați. Nu ca să îi așezați în fotografii din care un adult să câștige respect în ochii societății!

De aceea, cer explicații clare: cine a aprobat vizita? Care a fost rostul ei pentru elevi? Ce mesaj educațional a urmărit școala prin această întâlnire?

Conducerea școlii și Inspectoratul Școlar trebuie să clarifice aceste lucruri. Orice concluzie privind răspunderea celor implicați trebuie să se bazeze pe fapte verificate. Părinții merită răspunsuri. Iar profesorii care își fac meseria cu seriozitate merită ca școala să rămână un loc în care cinstea are valoare. Ca membru al comunității, mă supun aceleiași reguli: nicio funcție și nicio relație nu trebuie să fie mai presus de responsabilitatea față de copii.

Nu mă deranjează faptul ca uneori, chiar neinvitat, fostul edil participa la diverse evenimente, în mijlocul adulților ce au capacitatea să discearnă lucrurile însă când vorbim despre copii în curs de formare, fără posibilitatea de a decide dacă doresc să fie parte dintr-o acțiune/activitate sau nu, situație devine extrem de delicată.

Într-o zi, copiii noștri vor înțelege ce s-a întâmplat. Vor citi, vor întreba și ne vor judeca după ceea ce am acceptat. Atunci va trebui să îi putem privi în ochi. Să le explicăm de ce le-am cerut să fie cinstiți, ce am făcut noi pentru a apăra cinstea și dacă am avut curajul să cerem socoteală atunci când era mai comod să tăcem. Noi le cerem copiilor să facă ceea ce este corect, chiar și când le este greu. Le datorăm același lucru”, a încheiat Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.