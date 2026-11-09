Prima pagină » Știri politice » Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție

Cristian Lisandru
Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, după ce fostului edil Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat, i s-a permis accesul în instituție
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doru Dăncuş, primarul din Baia Mare, cere demisia directoarei adjuncte a Școlii „Lucian Blaga”. Scandalul a izbucnit după ce fostul edil – Cătălin Cherecheș – a vizitat insituția. În luna iulie, Tribunalul Maramureș a decis eliberarea condiționată lui Cătălin Cherecheș. Acesta a fost condamnat, în noiembrie 2023, la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Primarul din Baia Mare s-a declarat „îngrijorat” de această vizită și, totodată, de aprecierile pe care directoarea adjunctă l-a făcut la adresa acestuia.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Cer demisia Mariei Chira din funcția de director adjunct al Școlii „Lucian Blaga” din Baia Mare. Dimineața, când un părinte își lasă copilul la școală, îl lasă cu încredere. Cu speranța că acolo va fi ocrotit, respectat și învățat să deosebească binele de rău.

  • Această încredere ne obligă pe toți. Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheș printre elevii Școlii „Lucian Blaga” și mesajul public prin care o învățătoare îi laudă meritele, invocând investițiile făcute în școli.
  • Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită.
  • Un om care a părăsit țara în ziua condamnării și a fost ulterior adus înapoi pentru a-și executa pedeapsa.

Este liberat condiționat și are o nouă condamnare în primă instanță pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanța a încuviințat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probațiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială și riscul de a comite alte infracțiuni.

În acest context, primirea într-o școală, laudele unui cadru didactic și fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat și acceptat de comunitate.

Nu știm dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea școlii avea obligația să se gândească și să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie”, a scris primarul Doru Dăncuş pe Facebook.

„Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție?”

Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care își apără situația în instanță, a mai scris primarul din Baia Mare. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupție, a continuat acesta.

Cherecheș a declarat public, în podcasturi locale, că știe că se va întoarce în închisoare. Aceasta este propria lui afirmație; hotărârea aparține instanței.

Inclusiv această declarație face alegerea școlii și mai greu de înțeles. Un om spune public că se va întoarce în închisoare, iar între cele două pedepse de închisoare cu executare, el este invitat în fața unor copii fragili, în curs de dezvoltare, servit drept exemplu de urmat și lăudat de un cadru didactic.

  • Cum împăcăm această realitate cu valorile morale și sănătoase pe care orice profesor își dorește să le transmită copiilor în cadrul școlii?
  • Când un copil copiază la un test, îi explicăm că a greșit. Când minte, îi spunem că trebuie să spună adevărul. Îl învățăm că fiecare răspunde pentru faptele sale.
  • Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție, iar condamnarea este lăsată deoparte pentru că „a făcut și lucruri bune”?
  • Copiii au nevoie de explicații sincere. Au nevoie să vadă că regulile sunt valabile și pentru oamenii cu funcții, bani sau influență.

Le datorăm acestor copii curajul de a spune adevărul întreg, inclusiv atunci când adevărul îi deranjează pe cei puternici.

Iar despre investițiile în școli trebuie spus un lucru simplu: tablele, băncile și calculatoarele cumpărate din bani publici sunt plătite de comunitate. Din munca părinților și a bunicilor acestor copii.

Un primar are datoria să administreze acești bani corect. Îndeplinirea acestei datorii nu îi dă dreptul la recunoștința personală a elevilor.

Fiecare om are dreptul să își refacă viața după închisoare. Dar școala are obligația să aleagă cu grijă pe cine aduce în fața copiilor, în ce scop și cu ce mesaj”, a mai scris primarul din Baia Mare.

Doamnă Maria Chira, bunul-simț ar fi fost să vă dați demisia de onoare”

Edilul Doru Dăncuş îi transmiste directoarei adjuncte că ar fi trebuit să își prezinte demisia de onoare, mai ales după a fost declarată „respinsă” la concursul pentru directori.

Doamnă Maria Chira, bunul-simț ar fi fost să vă dați demisia de onoare după ce ați fost declarată „RESPINS”, cu nota 5,50, la proba concursului pentru directori.

În schimb, ocupați în continuare funcția de director adjunct și sunteți preocupată să invitați și să lăudați în școală un fost primar condamnat pentru corupție.

  • Doamnă Maria Chira, de asemenea vă cer să explicați public această alegere. Ce anume a justificat invitația? Ce au avut elevii de învățat din această întâlnire? De ce ați considerat potrivit să îi oferiți această primire?
  • Dacă îl admirați, invitați-l acasă, cu tot cu câine. Școala nu este casa dumneavoastră, iar elevii nu sunt publicul lui.
  • Prietenia personală, dacă ea a stat la baza invitației, nu este un obiectiv educațional.
  • Părinții vă încredințează copiii ca să îi educați. Nu ca să îi așezați în fotografii din care un adult să câștige respect în ochii societății!

De aceea, cer explicații clare: cine a aprobat vizita? Care a fost rostul ei pentru elevi? Ce mesaj educațional a urmărit școala prin această întâlnire?

Conducerea școlii și Inspectoratul Școlar trebuie să clarifice aceste lucruri. Orice concluzie privind răspunderea celor implicați trebuie să se bazeze pe fapte verificate. Părinții merită răspunsuri. Iar profesorii care își fac meseria cu seriozitate merită ca școala să rămână un loc în care cinstea are valoare. Ca membru al comunității, mă supun aceleiași reguli: nicio funcție și nicio relație nu trebuie să fie mai presus de responsabilitatea față de copii.

Nu mă deranjează faptul ca uneori, chiar neinvitat, fostul edil participa la diverse evenimente, în mijlocul adulților ce au capacitatea să discearnă lucrurile însă când vorbim despre copii în curs de formare, fără posibilitatea de a decide dacă doresc să fie parte dintr-o acțiune/activitate sau nu, situație devine extrem de delicată.

Într-o zi, copiii noștri vor înțelege ce s-a întâmplat. Vor citi, vor întreba și ne vor judeca după ceea ce am acceptat. Atunci va trebui să îi putem privi în ochi. Să le explicăm de ce le-am cerut să fie cinstiți, ce am făcut noi pentru a apăra cinstea și dacă am avut curajul să cerem socoteală atunci când era mai comod să tăcem. Noi le cerem copiilor să facă ceea ce este corect, chiar și când le este greu. Le datorăm același lucru”, a încheiat Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIECrin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
11:47
Crin Antonescu tranșează bătălia din PNL: „Bolojan e un capitol încheiat/Îi doresc putere lui Alin Tișe/Are întreaga mea solidaritate”
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
11:37
George Simion anunță un protest pentru susținerea lui Călin Georgescu, în ziua vizitei Ursulei von der Leyen la București. Mesaj pentru demnitarii UE: „Europa nu e a voastră”
ULTIMA ORĂSurse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”
10:49
Surse. Claudiu Manda, secretar general al PSD, amenințare la adresa miniștrilor social democrați, în timpul ședinței de partid: „Nu-i prinde Crăciunul în funcție”
REACȚIEGheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
10:35
Gheorghe Piperea îi cere lui Ciprian Ciucu să-și motiveze refuzul pentru manifestația din 14 noiembrie. De ce susține europarlamentarul AUR că edilul Capitalei se plasează în afara legii
ULTIMA ORĂPNL confirmă ultimatumul dat de liderul Ilie Bolojan „puciștilor” din partid. Aceștia au 10 zile la dispoziție pentru „a-și retrage contestațiile” depuse în instanță
09:49
PNL confirmă ultimatumul dat de liderul Ilie Bolojan „puciștilor” din partid. Aceștia au 10 zile la dispoziție pentru „a-și retrage contestațiile” depuse în instanță
FLASH NEWSDeputata liberală Raluca Turcan afirmă că PNL și USR vor să construiască „Polul Modernizării” pentru a „sancționa greșelile guvernării” Niculescu
09:27
Deputata liberală Raluca Turcan afirmă că PNL și USR vor să construiască „Polul Modernizării” pentru a „sancționa greșelile guvernării” Niculescu
Mediafax
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Pasiunea care i-a adus probleme premierului Luca Niculescu în tinerețe
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile
Digi24
Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră a fost salvat de doi pescari după nouă ore în ocean, la zeci de kilometri de ţărm
Cancan.ro
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cu ce călătorea Marcus Aurelius acum 1.800 de ani? Trăsurile împăraților romani, stațiile unde schimbau caii și drumurile care legau un imperiu (P)
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSTrump dă vina pe „ura” dintre Putin și Zelenski pentru blocarea păcii în Ucraina: „Suntem foarte aproape de un acord. Războiul se va sfârși curând”
11:47
Trump dă vina pe „ura” dintre Putin și Zelenski pentru blocarea păcii în Ucraina: „Suntem foarte aproape de un acord. Războiul se va sfârși curând”
FLASH NEWSMesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
11:34
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan
EMISIUNIEXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
11:08
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ce încearcă șefii după înfrângerea surpriză. Ultimele detalii din club
FLASH NEWSTrump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți
10:51
Trump recunoaște că deportările din SUA au fost „prea dure” și asta a afectat imaginea a republicanilor la „midterms”. Casa Albă propune un nou acord cu democrații pentru imigranți
DECESA murit compozitorul Florian Lungu, celebrul critic român de jazz. „Moșu” avea 83 de ani
10:23
A murit compozitorul Florian Lungu, celebrul critic român de jazz. „Moșu” avea 83 de ani
ECONOMIEVești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv
10:21
Vești bune de pe burse: prețul petrolului a scăzut cu 16% într-o săptămână. Schimbarea de ton a lui Donald Trump față de Iran a influențat decisiv

Cele mai noi

Trimite acest link pe