(P) Materiale electrice pentru construcții: cum alegi corect de la bun început

Instalația electrică este singurul sistem dintr-o clădire pe care nu îl poți vedea după ce lucrarea este finalizată, dar pe care îl simți zilnic — în buna funcționare a fiecărui circuit, în siguranța la care apeși un întrerupător sau în absența oricărui incident. Tocmai de aceea, alegerile făcute înainte de turnarea șapei sau închiderea pereților sunt definitive pentru decenii.

Materialele electrice nu sunt toate la fel, chiar dacă arată similar în poze sau au prețuri apropiate. Diferențele de calitate se văd în durabilitatea contactelor, în rezistența la suprasarcini, în precizia cu care un sigurante automat protejează circuitul și în conformitatea cu standardele europene în vigoare. Alegerea unui material nepotrivit dintr-o economie de câteva zeci de lei poate genera costuri de remediere de câteva ori mai mari, dacă nu riscuri mai serioase.

Articolul de față îți oferă un ghid practic prin principalele categorii de materiale electrice necesare într-o construcție nouă sau într-o renovare, cu accent pe ce contează cu adevărat la fiecare categorie.

Ce include, de fapt, o instalație electrică completă?

O instalație electrică nu se rezumă la prize și întrerupătoare. Este un sistem format din mai multe straturi interdependente, fiecare cu rolul lui specific în asigurarea funcționării și siguranței întregului ansamblu.

La bază se află tabloul electric — inima instalației — unde converg toate circuitele și unde sunt montate dispozitivele de protecție. Urmează cablurile și conductoarele, prin care curentul ajunge din tablou la fiecare punct de consum. Dozele de distribuție, canalele și tuburile de protecție asigură trasarea corectă și protecția mecanică a cablurilor. La capătul fiecărui circuit se găsesc prizele, întrerupătoarele, corpurile de iluminat sau alte echipamente terminale.

Fiecare componentă trebuie dimensionată corect în funcție de sarcina pe care o va purta și trebuie să fie compatibilă cu celelalte elemente din sistem. Un cablu subdimensionat față de siguranța automată din tablou, de exemplu, creează un risc real — siguranța protejează cablul, nu invers, și dacă siguranța permite un curent mai mare decât poate suporta cablul, acesta se poate încălzi și provoca un incendiu.

Cum alegi tabloul electric și siguranțele automate?

Tabloul electric este locul unde orice problemă trebuie oprită înainte să ajungă în locuință sau la echipamente. Un tablou corect dimensionat și echipat este prima linie de apărare a instalației.

Dimensionarea tabloului pornește de la numărul de circuite necesare. Practica actuală recomandă circuite separate pentru fiecare zonă sau tip de echipament: circuit pentru iluminat, circuit pentru prize generale, circuit dedicat pentru mașina de spălat, unul pentru cuptorul electric, unul pentru plita cu inducție, unul pentru aerul condiționat. Această separare limitează supraîncărcarea și permite izolarea rapidă a unui circuit defect fără a afecta restul instalației.

Siguranțele automate se aleg în funcție de secțiunea cablului pe care îl protejează și de tipul de sarcină. Siguranțele diferențiale, care detectează curenții de defect și deconectează circuitul în câteva milisecunde, sunt obligatorii conform normativului I7/2011 în băi, bucătării și alte zone cu risc de umezeală. Brandul contează și la siguranțe — producători precum Schneider Electric, Hager, ABB sau Legrand oferă dispozitive cu performanțe și durabilitate verificate, spre deosebire de produsele fără marcă cu prețuri foarte mici.

Ce cabluri sunt potrivite pentru diferite tipuri de circuite?

Cablul este, din punct de vedere al siguranței, cel mai important material din instalație. Secțiunea lui trebuie să corespundă curentului maxim pe care îl va transporta, ținând cont și de lungimea traseului și de condițiile de montaj.

Regula generală pentru instalațiile rezidențiale: secțiune de 1,5 mm² pentru circuitele de iluminat, 2,5 mm² pentru prizele generale și 4 sau 6 mm² pentru echipamentele cu consum mare, cum ar fi cuptorul electric sau plita cu inducție. Aceste valori presupun că circuitele sunt protejate corect prin siguranțe automate calibrate corespunzător.

Tipul de cablu contează și el. Cablurile NYM — cu izolație din PVC și manta exterioară — sunt standardul pentru instalațiile fixe în construcții. Cablurile CYY sunt potrivite pentru montaj îngropat direct în pământ sau în beton. Conductoarele flexibile sunt folosite pentru conectarea aparatelor mobile sau a tablourilor electrice, nu pentru instalațiile fixe.

Cum alegi prize și întrerupătoare fără să faci compromisuri?

Prize și întrerupătoarele sunt componentele cel mai des atinse fizic dintr-o instalație și, totodată, cele mai expuse uzurii mecanice. Calitatea contactelor, soliditatea mecanismului de prindere și rezistența carcasei sunt criterii care se văd în ani de utilizare.

Prizele de calitate au contacte din alamă sau din aliaje cu rezistență bună la oxidare, mecanism de prindere a fișei ferm și consistent și, acolo unde este cazul, protecție IP adecvată pentru zone cu umezeală. Prizele cu protecție pentru copii — cu obturatoare care se deschid doar la inserarea simultană a ambelor contacte ale fișei — sunt recomandate sau obligatorii în spațiile unde accesul copiilor este posibil.

Întrerupătoarele se aleg în funcție de aplicație: simple pentru un singur punct de comandă, cap-scară pentru controlul aceluiași circuit din două puncte, cu telecomandă sau dimabile pentru iluminatul inteligent. Seria în care alegi prizele și întrerupătoarele trebuie să fie consistentă în toată locuința pentru un aspect uniform și pentru simplificarea înlocuirilor viitoare.

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Ce accesorii pentru instalații electrice sunt la fel de importante ca produsele principale?

Dozele de distribuție, tuburile și canalele de protecție, clemele de conexiune și accesoriile de fixare sunt categorii de produse care nu primesc aceeași atenție ca prizele sau tablourile, dar care fac diferența în calitatea și durabilitatea instalației finale.

Dozele de distribuție trebuie să fie dimensionate corect pentru numărul de conductoare care intră și ies din ele și trebuie să fie accesibile pentru intervenții ulterioare. Tuburile de protecție — rigide sau flexibile, în funcție de aplicație — protejează cablurile de deteriorarea mecanică în traseele aparente sau în beton. Clemele de conexiune de calitate , cu contact sigur și fără risc de despicare sub vibrații, sunt esențiale mai ales în dozele de distribuție unde îmbinările sunt mai numeroase.

Alegerea corectă a acestor accesorii nu este o formalism, ci o condiție pentru ca instalația să funcționeze sigur pe toată durata de viață a clădirii, fără intervenții repetate și fără riscuri ascunse în spatele pereților.