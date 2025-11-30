Prima pagină » Diverse » (P) Misiunea Salubrizare Sector 5: Servicii complete pentru o comunitate curată

30 nov. 2025, 14:45, Diverse
Salubrizare Sector 5 S.A. este o societate constituită conform legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 31/1990 referitoare la societăți și Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aceasta are calitatea de operator exclusiv pentru serviciile de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București. Societatea funcționează ca o entitate juridică românească de tip societate pe acțiuni, fiind administrată printr-un sistem unitar.

Acţionarii săi sunt SECTORUL 5 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local Sector 5 (99%), și Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5 (1%).

Sediul social al companiei se situează în București, Sector 5, pe Calea Rahovei nr. 266-268, Clădirea Electromagnetica, Corp C 61, Axele A-B, Stâlpii 2-6, Camera 06, Etaj 2. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2019017523408, având codul fiscal 42049930. Compania a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 București nr. 273 din data de 26 noiembrie 2019.

Activitatea companiei se desfășoară conform legislației române în vigoare, respectând Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, precum și Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

