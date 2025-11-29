Prima pagină » Diverse » (P) De la planificare la realizare. Activitatea prestată de Executivul Societății Salubrizare Sector 5

29 nov. 2025, 17:45, Diverse
Societatea de Salubrizare Sector 5 S.A. se adresează cetățenilor din sectorul 5 care pot contribui activ la sortarea responsabilă a deşeurilor din comunitatea din care fac parte.

La nivelul unităților administrativ – teritoriale, transportul deşeurilor municipale și al deşeurilor similare colectate separat, de la detinătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

Serviciile Salubrizare Sector 5

  • Serviciul de colectare şi transport deşeuri

Efectuăm servicii de colectare pentru toate tipurile de deşeuri, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru agenţi economici.

  • Serviciul de salubrizare stradală și piețe

Servicii complete de salubrizare stradală şi piețe agroalimentare, atât pentru domeniul public, cât și pentru domeniul privat.

  • Serviciul de deszăpezire

Pe timpul iernii punerea la dispoziţie a profesionalismului şi a unor utilaje moderne pentru a acoperi întreaga gamă de servicii specifice
sezonului.

„Indiferent de sectorul din care face parte, mizele legate de mediu sunt un element vital pentru fiecare dintre noi”, transmite Salubrizare Sector 5.

