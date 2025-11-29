(P) De la planificare la realizare. Activitatea prestată de Executivul Societății Salubrizare Sector 5

Societatea de Salubrizare Sector 5 S.A. se adresează cetățenilor din sectorul 5 care pot contribui activ la sortarea responsabilă a deşeurilor din comunitatea din care fac parte.

La nivelul unităților administrativ – teritoriale, transportul deşeurilor municipale și al deşeurilor similare colectate separat, de la detinătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

Serviciile Salubrizare Sector 5

Serviciul de colectare şi transport deşeuri

Efectuăm servicii de colectare pentru toate tipurile de deşeuri, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru agenţi economici.

Serviciul de salubrizare stradală și piețe

Servicii complete de salubrizare stradală şi piețe agroalimentare, atât pentru domeniul public, cât și pentru domeniul privat.

Serviciul de deszăpezire

Pe timpul iernii punerea la dispoziţie a profesionalismului şi a unor utilaje moderne pentru a acoperi întreaga gamă de servicii specifice

sezonului.

„Indiferent de sectorul din care face parte, mizele legate de mediu sunt un element vital pentru fiecare dintre noi”, transmite Salubrizare Sector 5.

