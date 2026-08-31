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(P) MR.DIY pregătește un weekend special la Colosseum Mall, pe 4 și 5 septembrie

(P) MR.DIY pregătește un weekend special la Colosseum Mall, pe 4 și 5 septembrie
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MR.DIY dă startul lunii septembrie cu două zile dedicate vizitatorilor celui de-al doilea magazin al său din București, deschis în Colosseum Mall.

Pe 4 și 5 septembrie, magazinul devine punctul de întâlnire pentru un weekend cu muzică, activități interactive, premii, surprize și invitați speciali, într-o atmosferă relaxată și plină de energie.

Două zile cu motive în plus să treci pe la MR.DIY

Pe 4 septembrie, vizitatorii sunt invitați să ia parte la atmosfera de Grand Opening, cu un moment oficial de inaugurare, muzică și o serie de activități pregătite special pentru public.

Doi influenceri se vor alătura evenimentului pentru sesiuni de meet & greet și interacțiune cu vizitatorii, iar îndrăgitele mascote PANDAi vor fi și ele prezente.

Pe parcursul zilei, publicul va putea participa la jocuri și activități interactive, cu șansa de a câștiga vouchere de cumpărături MR.DIY. În plus, clienții care fac cumpărături de minimum 40 RON vor putea primi premii, în limita stocului disponibil.

Și pentru că un weekend de sărbătoare merită și câteva mici răsfățuri, vizitatorii vor avea parte și de surprize dulci, pregătite special pentru eveniment.

Pe 5 septembrie, atmosfera continuă cu muzică, premii și noi momente de interacțiune cu publicul, pentru încă o zi în care shoppingul vine la pachet cu distracție și surprize.

Mii de produse, într-un singur loc

Cel de-al doilea magazin MR.DIY din București continuă dezvoltarea brandului pe piața locală și aduce în Colosseum Mall conceptul care a făcut retailerul cunoscut la nivel internațional: o varietate foarte mare de produse utile pentru viața de zi cu zi, la prețuri accesibile.

De la bricolaj, organizare și articole pentru casă, până la accesorii auto, produse electrice, papetărie, jucării, articole pentru animale de companie și multe altele, magazinul este construit în jurul ideii că poți găsi într-un singur loc soluții pentru aproape orice ai pe listă – dar și lucruri pe care nu știai că le cauți.

Pe 4 și 5 septembrie, MR.DIY adaugă experienței de shopping și un motiv de sărbătoare.

MR.DIY îi așteaptă pe bucureșteni la Colosseum Mall pentru două zile de shopping, distracție, premii și surprize.

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