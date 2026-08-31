Prima pagină » Știri externe » Lavrov acuză NATO că desfășoară activități militare agresive în Arctica: „O amenințare directă pentru Rusia, cu consecințe catastrofale”

Lavrov acuză NATO că desfășoară activități militare agresive în Arctica: „O amenințare directă pentru Rusia, cu consecințe catastrofale”

Lavrov acuză NATO că desfășoară activități militare agresive în Arctica: „O amenințare directă pentru Rusia, cu consecințe catastrofale”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serghei Lavrov acuză NATO că desfășoară activități militare „agresive” în Arctica și susține că acestea reprezintă o amenințare directă pentru Rusia. Ministrul rus de Externe avertizează că un incident ar putea declanșa o confruntare armată cu „consecințe catastrofale”.

Rusia avertizează că intensificarea prezenței militare a NATO în Arctica crește riscul unei confruntări armate într-o regiune cu o importanță strategică uriașă, unde Moscova deține inclusiv submarine capabile să transporte arme nucleare. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că activitatea Alianței în Extremul Nord a devenit o „amenințare directă” la adresa securității Rusiei.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe | Foto – Mediafax

Avertismentul a fost lansat într-un articol publicat luni de Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova și vine într-un moment în care statele NATO își consolidează capacitățile militare în nordul Europei, pe fondul deteriorării profunde a relațiilor cu Rusia după invazia Ucrainei, scrie France24.

În centrul criticilor Moscovei se află misiunea „Arctic Sentry”, lansată de NATO în luna februarie pentru întărirea prezenței Alianței în Extremul Nord.

Tensiunile sunt alimentate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, dar și de interesul manifestat de președintele Trump pentru preluarea, într-un fel sau altul a Groenlandei, teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei.

Moscova a mai criticat anterior misiunea „Arctic Sentry”. Lavrov califică acum exercițiile militare ale NATO desfășurate în regiune drept unele „agresive”.

„O astfel de activitate militară în Extremul Nord reprezintă amenințări directe la adresa securității Rusiei. Riscul unor incidente care ar putea declanșa o confruntare armată, cu consecințe potențial catastrofale, este în creștere”, a afirmat Serghei Lavrov.

Lavrov / Sursa FOTO: Profimedia

Lavrov / Sursa FOTO: Profimedia

Arctica, regiunea în care Rusia deține o uriașă infrastructură militară

Avertismentul Moscovei apare în contextul în care chiar Rusia deține cea mai extinsă infrastructură militară și cea mai mare prezență militară din Arctica. Regiunea are o importanță crucială pentru strategia de apărare a Kremlinului.

Flota rusă care operează în Extremul Nord include submarine capabile să transporte armament nuclear, iar bazele militare și infrastructura construite de Moscova transformă zona într-o componentă importantă a capacității strategice ruse.

Arctica are însă și o miză economică uriașă. Rusia dezvoltă aici Ruta Maritimă Nordică, un coridor de navigație prin care Moscova încearcă să își îmbunătățească legăturile comerciale cu piețele asiatice.

Cine au fost primii oameni care au descoperit Antarctica. S-a întâmplat cu 1300 de ani înainte să ajungă acolo europenii

Sursa FOTO: pixabay.com

Regiunea este bogată și în resurse naturale, inclusiv minerale și hidrocarburi, ceea ce amplifică interesul marilor puteri.

În ultimii ani, China și-a intensificat la rândul său activitatea în Arctica, în principal prin cooperarea cu Rusia. Astfel, o zonă care timp de decenii a fost asociată mai degrabă cu cercetarea, exploatarea resurselor și cooperarea internațională devine tot mai importantă în competiția strategică dintre Rusia și Occident.

NATO își întărește apărarea în Extremul Nord după invadarea Ucrainei

Statele membre NATO și-au accelerat la rândul lor investițiile în apărarea flancului nordic după ce Rusia a declanșat invazia Ucrainei în februarie 2022.

Una dintre cele mai recente decizii aparține Norvegiei, țară NATO care are frontieră terestră cu Rusia. Oslo a extins în această lună o brigadă militară recent înființată și amplasată în Arctica, parte a eforturilor de consolidare a capacității de apărare în Extremul Nord.

Mai mult, echilibrul strategic al regiunii s-a modificat semnificativ și după aderarea Finlandei și Suediei la NATO. Practic, extinderea Alianței a făcut ca aproape toate statele arctice, cu excepția Rusiei, să fie membre NATO, sporind importanța militară a regiunii pentru ambele tabere.

Moscova respinge acuzațiile potrivit cărora ar reprezenta o amenințare pentru Alianță și susține că întărirea prezenței militare occidentale contribuie la escaladarea tensiunilor. NATO și statele sale membre își justifică însă consolidarea apărării prin schimbarea radicală a mediului de securitate european după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Misiunile comerciale ale Rusiei devin „afaceri de familie”. The Insider: Spionii GRU, înlocuiți cu prietenii și rudele unor oficiali influenți de la Moscova
10:00
Misiunile comerciale ale Rusiei devin „afaceri de familie”. The Insider: Spionii GRU, înlocuiți cu prietenii și rudele unor oficiali influenți de la Moscova
MILITAR Dronele cartelurilor mexicane, distruse de armata SUA cu AMP-HEL. Ce capabilități are noua armă laser și care sunt dezavantajele
09:00
Dronele cartelurilor mexicane, distruse de armata SUA cu AMP-HEL. Ce capabilități are noua armă laser și care sunt dezavantajele
FLASH NEWS Trump s-a jucat din nou cu inteligența artificială: a postat un videoclip AI cu Insula Kharg distrusă, cu mesajul „Insula din Iran este făcută praf”
08:44
Trump s-a jucat din nou cu inteligența artificială: a postat un videoclip AI cu Insula Kharg distrusă, cu mesajul „Insula din Iran este făcută praf”
POLITICĂ AfD ajunge la 40% în sondaje, în Saxonia-Anhalt. Merz avertizează asupra unor „daune considerabile” după alegerile regionale
08:15
AfD ajunge la 40% în sondaje, în Saxonia-Anhalt. Merz avertizează asupra unor „daune considerabile” după alegerile regionale
RĂZBOI SUA atacă din nou Iranul după o lună de pauză. Două lansatoare lovite în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a lansat rachete spre Iordania și Emirate
07:26
SUA atacă din nou Iranul după o lună de pauză. Două lansatoare lovite în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul a lansat rachete spre Iordania și Emirate
VIDEO Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
07:00
Lux și petreceri într-o țară aflată în război. Cum au încheiat ucrainenii sezonul estival în cluburile din Odesa
Mediafax
Petrolul o ia razna după atacurile SUA-Iran! Brent se apropie de 90 de dolari pe baril
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Cum a scăpat o mamă din colții unui rechin alb de 4 metri: „Mi-a sfâşiat pielea!”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cât trebuie să lucreze ore pe zi un taximetrist pentru a rămâne profitabil? Costurile de exploatare modifică programul de lucru al taximetriștilor
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
„Pustietatea absolută” din „Al nouălea cer”: Prima galaxie fără stele descoperită vreodată de omenire, aproape confirmată

Cele mai noi

Trimite acest link pe