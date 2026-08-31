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Tragedie în județul Neamț. Un subofițer ISU și-a ucis fosta iubită apoi și-a luat viața

Elena Popescu
Tragedie în județul Neamț. Un subofițer ISU și-a ucis fosta iubită apoi și-a luat viața
FOTO - Caracter ilustrativ
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O tragedie cumplită s-a petrecut în județul Neamț, în localitatea Barticești. Un subofițer al ISU Neamț, în vârstă de 24 de ani, și-ar fi ucis fosta iubită, o tânără de 22 de ani, după care și-ar fi luat viața. 

Incidentul s-a produs duminică seara, 30 august, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce o tânără fusese grav rănită. Potrivit primelor informații, tânărul, subofițer la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, și-ar fi atacat fosta iubită cu un cuțit.

Victima, în vârstă de 22 de ani, a suferit răni grave. Echipajele medicale au preluat-o și au transportat-o la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

”La data de 30 august a.c., în jurul orei 22.35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, o tânără este rănită, în localitatea Barticești. La fața locului a intervenit echipa de cercetare din cadrul SIC Neamț, Serviciul Criminalist Neamț, BIC Roman și Birou Criminalistic Roman, victima fiind transportată la spital, unde a fost declarat decesul acesteia”, a transmis IPJ Neamț.

După atac, tânărul ar fi părăsit locul faptei și s-ar fi îndreptat către o zonă împădurită din apropiere, potrivit unor surse citate de presa locală. Ulterior, acesta a fost găsit decedat.

Tânărul lucra la Detașamentul de pompieri Roman

Subofițerul avea 24 de ani și era angajat al ISU Neamț din anul 2024. Acesta își desfășura activitatea la Detașamentul de pompieri Roman. Vestea tragediei i-a șocat pe colegii săi, care îl descriau drept un tânăr respectuos și implicat în activitatea profesională. Circumstanțele care au dus la atac și motivele pentru care acesta ar fi recurs la violență nu sunt deocamdată cunoscute.

Polițiștii criminaliști continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iași.

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