Ion Cristoiu: Desemnarea unui nou premier de către Nicușor Dan înseamnă pasul fatal către Anticipate

În Pastila sa editorială de luni, 31 august, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că desemnarea unui nou premier de către Nicușor Dan înseamnă „pasul fatal către Anticipate”.

„S-a încheiat iar Marocul politic numit PNRR, nu știu ce altceva, mă rog, ne pregătește Uniunea Europeană, pentru că, nu-i așa, țări precum România, proastele Europei, trebuie ținute permanent pe poziții de slugă, sub pretextul unor noi și noi împrumuturi, prezentate drept bani care curg de la Bruxelles.

Începe sesiunea parlamentară și în curând se împlinesc patru luni de la moțiunea de cenzură prin care Guvernul Ilie Bolojan II a fost demis. Patru luni în care nu s-a întâmplat nimic în ceea ce privește soarta guvernului. Este explicabil, în aceste condiții, că a izbucnit cu putere în presă campania „Nicușor Dan va desemna un nou premier”.

Campania asta izbucnește și re-izbucnește cam la două săptămâni. O dată am spus 15 septembrie. După asta s-a spus 30, nu 15 august. După asta, 30 august. Acum se spune 15 septembrie. Probabil va fi și 30 septembrie.

De fapt, asistăm la o situație ciudată în democrații, și anume la o întreagă… Cum să spun? Un arhipelag de instituții, jurnale, televiziuni, influenceri, politicieni își bat capul cu o întrebare: ce e în capul lui Nicușor Dan?

Și, având în vedere că nici el nu știe, jur că nu știu, cred că se schimbă de la o zi la alta. Oricum, el nu știe. Da, poate că ar trebui să-și iasă din țeastă și să încerce ceea ce facem noi toți, să se gândească: „Mă, ce-o fi în capul lui Nicușor Dan?” Să te uiți la Nicușor Dan ca și cum ar fi scos dintr-o navă din asta spațială. Este, la un moment dat, un cosmonaut din ăla prins cu ce? Un furtun, cu un șnur, cu un lanț, cu o sârmă, și se învârte în jurul navei ca să vadă ce probleme are. Așa și Nicușor Dan ar trebui să iasă din el însuși și să se învârtă așa în jurul lui.

Să zică: „Băi, ce probleme are acest Nicușor Dan de nu desemnează un premier?” De ce? Deci nu știm ce este în acest caz în capul măreț al lui Nicușor Dan în legătură cu criza, dar e limpede că, de data aceasta, el trebuie să desemneze un premier.

Se împlinesc patru luni de când România este condusă, cum să zic, de o navă, de un căpitan, un echipaj de aici și confuzi, beți, care n-au dreptul să mai conducă, și s-au împlinit 60 de zile de la prima cădere de investitură. Deci deja s-a îndeplinit una din condițiile pentru alegeri anticipate.

Având în vedere că guvernul, premierul care va fi desemnat, va trebui să facă un guvern și va fi dus în Parlament, va trebui să treacă acest guvern? Dacă Nicușor Dan este, în aceste condiții, deja, după atâta criză politică, obligat, împins, îmboldit să desemneze un premier.

Este o desemnare obligatorie, pentru că nu poate să o mai lungească. Nu mai are niciun motiv, nici măcar PNL. Dar, în același timp, și dramatică.

Dacă guvernul trece, se încheie criza politică. Guvernul Bolojan pleacă. Un mare eveniment istoric.

Dacă pică noul guvern, ajungem la anticipate. Nicușor Dan nu… Și n-are cum. Dacă pică acest guvern, să pună un altul, să numească un alt guvern, chiar că, de data aceasta, cum să zic, va fi mai grav ca în cazul Pahonț, că nici n-are… Adică e de neconceput să mai încerce cu încă unul.

Deci acum este ultima încercare, crucială. Desemnează premier, poate să țină și ochii închiși, așa, și guvernul… Deci se mișcă ceva în România: guvernul trece și avem un nou guvern, putem deplin… sau cade și Nicușor Dan este obligat să convoace alegeri anticipate.”, spune Ion Cristoiu.