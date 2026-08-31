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În 1994, Alabama a scufundat 100 de tancuri M60 în Golful Mexic. Ce s-a întâmplat cu mașinăriile de război, după zeci de ani

În 1994, Alabama a scufundat 100 de tancuri M60 în Golful Mexic. Ce s-a întâmplat cu mașinăriile de război, după zeci de ani
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În 1994, autoritățile din Alabama (SUA) au scufundat 100 de tancuri de luptă M60 în Golful Mexicului (redenumit, în 2025, Golful Americii, n.r., într-un ordin executiv din ianuarie 2025⁠, președintele Statelor Unite Donald Trump a dispus ca agenții federale ale Statelor Unite să adopte denumirea „Golful Americii” pentru apele delimitate de Statele Unite.Unele platforme majore de hărți online și mai multe instituții media din SUA au adoptat voluntar schimbarea, însă măsura a stârnit controverse, președinta Mexicului Claudia Sheinbaum și alte persoane exprimându-și opoziția față de această declarație).

Mașinăriile de război ieșite „la pensie” au devenit sanctuar pentru recifele artificiale. Astfel, tancurile de luptă își trăiesc a doua „viață” ca și cămine pentru viața subacvatică.

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M60 a fost unul din cele mai folosite tancuri de către armata SUA din anii 1960 până la Războiul din Golf din anii 1990.

Pe măsură ce SUA au trecut la tancurile M1 Abrams și au redus forțele militare, după sfârșitul Războiului Rece, mii de asemenea tancuri M60 au devenit o povară de întreținere.

În loc să le ducă la fier vechi, autoritățile din Alabama au încercat să le dea o nouă utilitate, transformându-le în recife artificiale.

Inițiativa, cunoscută drept Reef-Ex, a presupus transformarea tancurilor, înainte de a fi scufundate în ocean.

Tancurile, inspectate de autorități, înainte de a ajunge în apă

Eventualele materiale dăunătoare, precum combustibil, ulei și alți contaminanți, au fost eliminate. Mai multe agenții guvernamentale au inspectat tancurile, înainte să se „pensioneze” pe fundul apei.

Primele șase tancuri au fost aduse în Golf în 1994. Următoarele 58 au urmat în iulie, în timp ce ultimele 36 au ajuns acolo în septembrie, aducând numărul total la 100 de tancuri.

Tancurile au fost așezate în zonele de recif Hugh Swingle și Don Kelley North din Alabama, la 20-30 metri adâncime.

După ce au ajuns sub apă, tancurile au început să atragă organisme marine. Algele și bacteriile au colonizat, inițial, suprafețele de oțel, după care au urmat scoici, viermi, bureți și alte organisme.

Structurile pătrate și spațiile dintre îmbinări au oferit un „cămin” neașteptat pentru creaturile marine, în timp ce specii precum lutjan roșu, merluciu și amberjack au folosit spațiul înconjurător.

Oficialii au estimat că tancurile vor putea fi folosite aproximativ 50 de ani. Trei decenii mai târziu, tancurile continuă să facă parte din rețeaua artificială de recife din Alabama.

Povestea tancurilor-recif reprezintă un exemplu minunat despre cum pot fi refolosite echipamentele militare: mașinăriile folosite cândva pentru a distruge au devenit adăposturi marine care susțin ecosistemul și pescuitul recreativ.

Sursa foto: Chat GPT / Wikimedia Commons / Bernard Brzezinski, University of Florida

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