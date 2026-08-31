Misiunile comerciale rusești operează în peste 50 de țări. Aproximativ o treime din personalul acestora îl reprezintă ofițerii de informații militare de carieră. Superiorii lor nu lucrează la Ministerul Industriei și Comerțului, așa, ci la sediul GRU. Potrivit unei surse The Insider, Anton Alikhanov – ministrul Industriei și Comerțului – l-a convins pe Putin să înlocuiască jumătate dintre spioni cu alți „profesioniști” în domeniu. Numai că s-a ajuns în faza în care ofițerii de informații sunt înlocuiți, pur și simplu, de prietenii și rudele oficialilor de rang înalt.

În august 2025, prim-ministrul rus Mihail Mișustin, acționând la cererea Ministerului Industriei și Comerțului, l-a demis pe reprezentantul comercial al Rusiei în Austria, Andrei Plotnikov.

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Acesta are 67 de ani. A fost înlocuit, oficial, din cauza „expirarii contractului său de muncă pe durată determinată”.

Reprezentantul Moscovei la Viena a fost întotdeauna un spion profesionist

Încă de la deschiderea misiunii comerciale sovietice în Austria în 1921, postul de reprezentant comercial a fost întotdeauna rezervat unui ofițer de informații militare.

În afara perioadei ocupației Austriei de către Germania nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, reprezentantul Moscovei la Viena a fost întotdeauna un spion profesionist.

Reprezentantul comercial Plotnikov a lucrat în Austria timp de patru ani, notează The Insider. A acordat interviuri destul de des despre schimburile comerciale dintre cele două țări.

Cu toate acestea, conversațiile erau doar de „acoperire”.

Plotnikov deținea de fapt gradul de colonel și era și adjunct al șefului stației GRU din Viena , unde a demonstrat rezultate operaționale solide.

, unde a demonstrat rezultate operaționale solide. Interesele de spionaj ale lui Plotnikov includeau politicieni și jurnaliști locali, precum și șefii unor firme importante.

De asemenea, el a supravegheat Consiliul de Afaceri Ruso-Austriac. Consiliul nu a mai funcționat după ce Rusia a invadat Ucraina.

Plotnikov, supranumit „legenda noastră” la GRU

La GRU, Plotnikov era numit „legenda noastră”. Superiorii săi îl considerau un exemplu pentru ceilalți membri ai personalului.

Când Plotnikov era încă un tânăr ofițer de informații militare, a fost trimis la Berlinul de Vest pentru a servi ca director sovietic la închisoarea Spandau.

La acea vreme, fostul apropiat al lui Hitler, Rudolf Hess, își ispășea încă pedeapsa pe viață acolo.

În 1987, Hess s-a sinucis. O versiune a poveștii susține că ar fi fost ucis de serviciile de informații britanice.

Plotnikov a scris o carte, Misterul morții lui Rudolf Hess: Jurnalul unui director , în care și el a ajuns la concluzii extrem de discutabile.

După Germania, Plotnikov și-a continuat serviciul în GRU. A absolvit Academia Diplomatică Militară.

Apoi a fost repartizat la Rosvooruzheniye (acum Rosoboronexport, agenția rusă de export de apărare deținută de statul rus). Acolo, a condus biroul pentru Asia de Sud-Est.

Din 2003 până în 2009, Plotnikov ar fi spionat în China, sub acoperire ca angajat al unei misiuni comerciale rusești.

Înainte de a fi trimis în Austria, a condus biroul de reprezentare al Rostec în Germania.

Scandaluri de spionaj în Austria

În urma unei serii de scandaluri de spionaj de mare amploare, rezultate în urma dezvăluirilor din The Insider , autoritățile austriece au început să acorde o atenție mult mai mare diplomaților și jurnaliștilor ruși.

Ministerul austriac de Externe a respins toți candidații la funcția de reprezentanți comerciali propuși de Moscova. Astfel, a forțat misiunea să apeleze la personalul deja prezent la Viena.

Candidatul inițial pentru funcția de „negociator șef” a fost Alexander Zherikhov.

Tatăl acestuia, Alexander Zherikhov Sr., a condus serviciul vamal al Rusiei din 2004 până în 2006.

Acum, Alexander Zherikhov Sr. deține funcția de consilier al directorului general al Gazprom Neft.

Cu toate acestea, Artem Klimentyev a fost numit responsabil de comerț.

Remanierea de la Viena nu a contribuit la îmbunătățirea schimburilor comerciale dintre Rusia și Austria. În 2025, acestea au scăzut cu 74% față de anul precedent, fiind așteptată o nouă scădere pentru 2026, se mai arată în analiza The Insider.

„Cândva era doar un băiat de comisioane”

Listele de concedieri de la Ministerul Industriei și Comerțului sunt întocmite de prim-viceministrul Kirill Lisogorski. Acesta supraveghează direct misiunile comerciale.

The Insider notează că Lisogorski este departe de a fi un străin pentru GRU.

Este absolvent al Academiei Militare Ruse a Forțelor de Rachete Strategice.

A condus anterior departamente guvernamentale legate de industria de apărare și aprovizionarea cu armament.

„Lisogorski poate fi o figură importantă acum. Dar cândva era doar un băiat de comisioane care alerga după viceprim-ministrul Iuri Borisov – împreună au călătorit prin jumătate din lume”, a declarat o sursă din cadrul ministerului pentru The Insider.

„Algeria este poarta de acces către Africa”

Pe lângă Plotnikov, în septembrie 2025, ofițerul GRU de carieră Ivan Nalich, reprezentantul comercial al Rusiei în Algeria, a fost pus pe „schema de intervenție” a lui Lisogorski.

Nalich lucrase în Africa de Nord timp de opt ani și își construise o rețea extinsă de contacte printre ofițeri militari, oficiali și personalități publice. „Algeria este poarta de acces către Africa”, a spus Nalich într-un interviu.

„Reprezentantul comercial” Nalich are și o biografie clasică de spion, potrivit The Insider.

În 2003, a absolvit Institutul de Studii Asiatice și Africane de la Universitatea de Stat din Moscova.

Acolo ar fi atras atenția recrutorilor GRU.

După absolvire, Nalich s-a angajat la agenția de știri de stat RIA Novosti, acoperind afacerile din Orientul Mijlociu.

În 2005, s-a mutat la Rosoboronexport.

Apoi, din 2009 până în 2011, a lucrat în diverse poziții la Rostec înainte de a se întoarce la Rosoboronexport. Ulterior, Nalich a petrecut cinci ani spionând în Maroc, înainte de a fi trimis în Algeria ca reprezentant comercial, în 2019.

Glume la GRU

La GRU s-ar fi implementat și o glumă. După ce va fi concediat de la Ministerul Industriei și Comerțului, Nalich va deveni dansator de rezervă pentru vărul său – cunoscutul artist Piotr Nalich.

În locul lui Nalich, prim-ministrul Mișustin l-a numit pe Alexei Șatilov, în vârstă de 56 de ani, noul reprezentant comercial al Rusiei în Algeria.

Șatilov lucrase pentru Biroul Executiv Prezidențial de la sfârșitul anilor 1990 în mai multe funcții.

Ultimul său post la Biroul Executiv Prezidențial a fost cel de consilier în departamentul de activitate economică externă al direcției de experți a președintelui.

Anterior, lucrase ca reprezentant comercial în Algeria și a petrecut o perioadă și în Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Este considerat a face parte din cercul apropiat al lui Igor Neverov, șeful Direcției de Politică Externă a președintelui. Se spune că Neverov a făcut lobby pentru renumirea protejatului său în Africa.

Reprezentantul comercial al Rusiei în Cuba, urmărit penal pentru contrabandă

În ianuarie 2023, Cuba a primit un nou reprezentant comercial rus, Serghei Baldin.

Înainte de Havana, acesta a condus departamentul comercial și economic al ambasadei Rusiei în Portugalia și misiunea comercială rusă în Brazilia.

O analiză a activităților lui Baldin – potrivit The Insider – arată că, în Brazilia, el a reprezentat în principal interesele Rosoboronexport.

De exemplu, reprezentantul comercial a negociat activ intrarea Rusiei pe piața de arme din America Latină.

A participat și la târgurile militare Latin America Aero & Defence din Rio de Janeiro.

Lui Baldin i se atribuie și succesul negocierilor pentru stabilirea unui regim de călătorie fără vize între Rusia și Brazilia. Evoluție a mulțumit, în mod clar, GRU și Serviciul de Informații Externe (SVR).

Baldin, notează The Insider, le ascunsese superiorilor săi de la Ministerul Industriei și Comerțului faptul că era urmărit penal pentru contrabandă.

Pe 2 mai 2021, a zburat pe aeroportul Șeremetievo din Moscova din Lisabona și s-a îndreptat spre ieșirea prin canalul verde. Când un ofițer vamal l-a întrebat dacă avea valută nedeclarată, Baldin a spus nu. Cu toate acestea, în timpul unei inspecții, ofițerii au găsit asupra lui aproape 52.000 de dolari.

Principala calitate, fiul tatălui său

Pentru a-l înlocui pe Baldin, Moscova l-a numit pe Vakhtang Mosashvili în funcția de reprezentant comercial. Tatăl acestuia, Veaceslav Mosashvili, este o cunoștință apropiată și fost coleg la Ministerul Transporturilor al consilierului lui Putin, Igor Levitin.

CV-ul tânărului Mosashvili a fost obținut de The Insider. Îndeplinește toate așteptările pentru un membru al unei familii din nomenclatură.

A urmat cursurile unei școli la ambasada Rusiei din Belgia.

A absolvit facultatea de drept a Universității de Stat pentru Științe Umaniste din Rusia.

A lucrat la Aeroflot și în misiuni comerciale în Ungaria și Spania.

În misiunea rusă din Havana, Mosashvili este cunoscut ca un „glumeț”. Ar fi sufletul petrecerii la evenimente și un fan al glumelor deplasate.

Simțul umorului aparte al reprezentantului comercial este demonstrat în contul său, acum șters, de pe rețeaua de socializare Odnoklassniki.

„Trei ani de închisoare în temeiul articolului 162, partea 1 din Codul penal rus, «Jaf», executați la colonia penală PLS din Solikamsk. Falimentar, nu am mașină, înjur, sunt schizofrenic, neurastenic, astmatic, îmi scobesc nasul, am mătreață, viermi, gonoree, adulmec lipici, benzină și soluție de îndepărtare a petelor”, scrisese acesta.

Vladislav Darvay și Vladimir Plahotniuc

Câțiva „reprezentanți comerciali” din serviciile de informații militare au fost, de asemenea, supuși reducerilor de personal ale viceministrului Lisogorski.

Deocamdată, nu au fost încă găsiți înlocuitori pentru aceștia. Vladislav Darvay a părăsit Moldova în septembrie 2024. The Insider a publicat, ulterior, interceptări telefonice care arătau că acesta a organizat o vizită în Rusia a oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Plahotniuc s-a întâlnit cu oficialul Kremlinului, Dmitri Kozak, și a discutat despre interferența în alegerile din Republica Moldova. Cu toate acestea, planul a eșuat când Plahotniuc a fost arestat, Kozak a fost demis, candidații preferați de Kremlin au pierdut alegerile, iar lui Darvay i s-a interzis intrarea în țară.

Spionajul continuă în Siria

Conform The Insider, în unele țări spionii ruși nu au fost înlocuiți de supleanți „bine conectați” din sectorul civil.

În Siria, GRU a reușit din nou să numească unul dintre ofțerii săi în postul de reprezentant comercial. Este vorba despre ofițerul de informații Vladimir Noskov, în vârstă de 55 de ani.

Acesta îl înlocuiește pe ofițerul GRU Georgi Asatrian, care a fost rechemat la Moscova. A fost propus pentru un premiu pentru evacuarea cu succes a personalului militar și a echipamentului rusesc din bazele din Siria în Libia.

Colonelul Noskov a absolvit Academia Diplomatică Militară.

A fost detașat la Ministerul Afacerilor Externe.

A spionat în Liban, Egipt și Qatar.

Toate acestea nu l-au împiedicat pe fiul său să obțină un loc de muncă la Bain & Company, o entitate americană strâns legată de Anatoli Chubais.

Cât despre numirea lui Vladimir Noskov în Siria, este probabil ca nimeni din grupul „bine conectat” – obișnuit cu o viață confortabilă – să nu fi dorit o misiune țara unde tulburările sunt la ordinea zilei.