Există o situație în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu se află pe trecere. Amenda depășește 1.000 de lei, în caz de abatere.

Ce amendă riscă șoferii pentru ignorarea bastonului alb

Codul rutier prevede că semnalul dat de o persoană nevăzătoare, prin ridicarea bastonului alb în timp ce traversează strada, trebuie respectat obligatoriu de șoferi. Ignorarea acestuia poate aduce o amendă de peste 1.000 de lei.

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Regulamentul de aplicare a Codului rutier include printre semnalele care trebuire respectate obligatoriu de participanții la trafic și semnalul persoanelor fără vedere.

„Oprirea participanților la trafic este obligatorie la semnalele date de nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceștia traversează strada”, prevede Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Într-un astfel de scenariu, șoferii trebuie să oprească și să permită traversarea în siguranță, chiar dacă în locul respectiv nu este amplasată o trecere de pietoni marcată.

Nerespectarea semnalului dat de o persoană nevăzătoare este sancționată de Codul rutier.

Fapta se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă o amendă de 4 sau 5 puncte-amendă.

Codul rutier prevede sancționarea pentru „nerespectarea semnalelor patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor”, în categoria contravențiilor pentru care se aplică amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni.

Din 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, iar valoarea unui punct-amendă reprezintă 5% din acesta. Astfel, un punct-amendă este de 216,25 lei.

Astfel, conducătorul auto care ignoră semnalul unei persoane nevăzătoare riscă o amendă cuprinsă între 865 de lei și 1.081 lei, corespunzătoare celor 4 sau 5 puncte-amendă.

Unde au voie pietonii să traverseze dacă nu există marcaje

Codul rutier prevede și situațiile în care pietonii pot trece strada în locuri unde nu există treceri special amenajate.

În localități, atunci când în apropiere nu există o trecere pentru pietoni, traversarea străzii este permisă pe la colțul acesteia, cu condiția ca pietonul să se asigure în prealabil că poate traversa în siguranță.

Codul rutier prevede că, „în lipsa locurilor amenajate, pietonii pot traversa partea carosabilă pe la colțul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic”.

Așadar, pietonul are obligația de a se asigura înainte de traversare, inclusiv atunci când trece pe la colțul străzii. În același timp, conducătorii auto trebuie să circule preventiv, să acorde atenția necesară și să evite orice situație care ar putea duce la producerea unui accident.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)