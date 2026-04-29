(P) Paralela45 a schimbat jocul în turismul exotic din România. Dreamliner charter exclusiv și o vacanță pe care nu ai mai văzut-o până acum

Există un prag în orice industrie dincolo de care lucrurile nu mai pot fi privite ca înainte. În turismul exotic românesc, acel prag tocmai a fost trecut. Paralela45 lansează pentru sezonul 2026/2027 cel mai ambițios program exotic din istoria sa și, implicit, din istoria turismului românesc. Șapte destinații intercontinentale, curse charter directe din București și, pentru prima dată în România, zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner. Nu e doar o noutate de sezon, e o schimbare de standard.

De ce Dreamliner schimbă tot

Până acum, orice turist român care voia să ajungă în Mexic, Thailanda, Republica Dominicană sau Vietnam pe un charter trebuia să accepte că zborul e zbor, adică ceva de îndurat până ajungi la destinație. Boeing 787 Dreamliner schimbă această ecuație fundamental. Construit în proporție de 50% din materiale compozite, are o presiune optimizată în cabină echivalentă altitudinii de 1.900 metri, aer mai curat și mai umed și ferestre cu 30% mai mari decât standardul din industrie. Motoarele de ultimă generație sunt semnificativ mai silențioase. Nu mai e un zbor de îndurat, e o experiență.

Paralela45 este primul tour operator din România care face acest pas, prin parteneriatul cu LOT Polish Airlines, compania națională a Poloniei fondată în 1929, cu o flotă de 15 aeronave Dreamliner, una dintre cele mai mari din Europa. Toate cursele cu Dreamliner spre Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam sunt exclusive Paralela45. La bord sunt 18 locuri Business Class full-flat, 21 locuri Premium Economy și 213 locuri Economy.

Șapte destinații. Patru premiere absolute

Sezonul exotic 2026/2027 Paralela45 acoperă șapte destinații intercontinentale, cu plecări săptămânale din București între noiembrie 2026 și martie 2027 și aproximativ 17.000 de locuri contractate.

Mexic (Cancún), premieră absolută pentru piața din România. Niciun tour operator local nu a mai zburat charter direct spre Mexic. Chichen Itza, una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Moderne, orașe coloniale pulsând de culoare și tradiție, cenote unice în lume și plaje cu ape turcoaz care îți taie respirația.

Republica Dominicană (Puerto Plata), o altă premieră absolută. O coastă nordică autentică, mai puțin turistică decât Punta Cana, cu energie autentică de Caraibe, fortul colonial San Felipe construit în 1564, cascadele din Damajagua, laguna Gri Gri și Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă.

Thailanda – Bangkok, nu Phuket. Diferența contează, un charter în Bangkok înseamnă circuite cu adevărat complexe, care acoperă fostele capitale regale Ayutthaya și Sukhothai, piețele plutitoare, peste 400 de temple budiste și vecinătățile Cambodgiei și Laosului.

Vietnam (Phu Quoc), răspunsul la o cerere care de mult a depășit oferta. Golful Ha Long, Delta Mekongului, Hoi An, Hanoi și trasee extinse în Cambodgia și Laos, toate accesibile dintr-un charter direct din București.

Sri Lanka, Kenya și Egipt completează portofoliul, operate cu Boeing 737-8 MAX ale Enter Air, cel mai mare operator charter independent din Polonia. Sri Lanka intră pentru prima dată în oferta charter Paralela45, cu cetatea rupestră Sigiriya, plantațiile de ceai din Kandy și safari în Yala. Kenya revine mai puternică, cu Big Five în Masai Mara și Amboseli și plaje la Oceanul Indian. Egiptul rămâne o constantă surprinzătoare, cu croaziere pe Nil, Luxor și Piramidele din Giza.

7+7. Produsul care rezolvă o problemă reală

Există două tipuri de vacanță exotică. Circuitul, din care te întorci cu mii de fotografii și povești, dar și cu nevoia de a te odihni. Și sejurul, din care te întorci bronzat și relaxat, dar cu sentimentul că ai ratat tot ce era de văzut. Paralela45 a decis că nu trebuie să alegi între ele.

7+7 este un concept în premieră absolută pe piața din România: 7 nopți de circuit prin temple, orașe, culturi și povești, urmate de 7 nopți de sejur pe plajă, la soare, în relaxare totală. Un singur pachet, o singură rezervare, zero compromisuri. Disponibil pentru șase dintre cele șapte destinații din portofoliu.

Cine stă în spatele acestei lansări

Paralela45 nu a construit acest sezon singură. Fuziunea strategică cu Rainbow Tours, fondată în 1990, la fel ca Paralela45, al doilea cel mai mare tour operator din Polonia și listat la Bursa de Valori din Varșovia, aduce resurse, expertiză și o capacitate operațională care face posibil ce părea imposibil. Alături de LOT Polish Airlines și Enter Air, aceștia sunt partenerii care susțin cel mai ambițios sezon exotic din istoria turismului românesc.

„Am ridicat ștacheta și suntem bucuroși că putem face asta. Primul Dreamliner charter din România, destinații în premieră absolută și concepte noi de produs sunt rezultatul unei munci serioase și al unor parteneriate în care avem încredere deplină. Ne dorim ca fiecare turist Paralela45 să simtă această diferență, de la primul pas la bord până la ultima zi de vacanță”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.