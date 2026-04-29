Câinele „Guj” l-a dovedit pe „Marcelone”. Traficantul din Iași vindea „șobolani” ca să-și finanțeze viciile

Etnobotanicele vândute pentru a-și cumpăra heroină i-a adus unui ieșean o condamnare dură pentru trafic de droguri.

Unele din substanțele folosite pentru a „condimenta” resturile de oregano pentru a obține „șobolanul” vândut sunt clasificate drept droguri de mare risc, scrie Ziarul de Iași.

Inculpatul s-a apărat spunând că nu știa ce vinde, iar avocatul, că clientul său este doar „un pește mic”.

Judecătorii au rămas neînduplecați și i-au aplicat o pedeapsă severă.

La 32 de ani, Marcelone Bălan, zis și „Marse”, a fost prins de câinele de serviciu, „Guj”, care a semnalizat în dreptul unei noptiere și a unui șifonier cu uși glisante.

S-au confiscat 100 de dolari, 105 euro și 8.065 lei, în general în mărunțiș. S-au găsit 45 de bancnote de un leu, 182 de 5 lei și 230 de 10 lei.

Bălan a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și la 8 ani de închisoare pentru vânzarea de etnobotanice, rezultând un total de 14 ani și 8 luni de detenție.

Citiți continuarea pe Ziarul de Iași