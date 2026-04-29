Apelul Regelui Charles al III-lea pentru SUA. Monarhul britanic cere sprijin pentru Ucraina în fața Rusiei

Într-un discurs cu puternică încărcătură istorică rostit la Washington, Regele Charles al III-lea a cerut Congresului american o „hotărâre de neclintit” pentru apărarea Ucrainei, într-un moment critic pentru sprijinul occidental acordat Kievului, în fața Rusiei.

Regele Charles al III-lea a lansat un apel direct către legislatorii americani, cerând menținerea unui sprijin ferm pentru Ucraina în războiul cu Rusia, într-un context în care, de la venirea lui Trump, ajutorul militar provenit de la SUA a fost stopat, scrie liga.net.

Discursul, rostit în fața Congresului SUA și urmărit cu atenție pe ambele maluri ale Atlanticului, a fost unul cu o puternică dimensiune strategică, dar și simbolică, monarhul britanic evocând alianțele istorice dintre Statele Unite și Marea Britanie, precum și responsabilitatea comună în apărarea securității occidentale.

„Imediat după evenimentele din 11 septembrie, când NATO a invocat pentru prima dată articolul 5, iar Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a arătat unit în fața terorismului, am răspuns împreună la apel, așa cum popoarele noastre au făcut-o de mai bine de un secol, umăr la umăr, în timpul celor două războaie mondiale, al Războiului Rece, al conflictului din Afganistan și în momentele care au definit securitatea noastră comună. Astăzi, domnule președinte, aceeași hotărâre neclintită este necesară pentru apărarea Ucrainei și a poporului său extrem de curajos”, a declarat Charles al III-lea, Regele Regatului Unit.

„Pacea justă depinde de sprijinul pentru Ucraina”

Monarhul a subliniat că apărarea Ucrainei nu este doar o chestiune regională, ci o miză majoră pentru stabilitatea întregii lumi democratice.

„Acest sprijin pentru Ucraina este esențial pentru asigurarea unei păci juste și durabile. Devotamentul și profesionalismul Forțelor Armate ale Statelor Unite și ale aliaților lor constituie fundamentul NATO”, a declarat Charles al III-lea, Regele Regatului Unit.

NATO a fost evocată ca pilon central al securității euroatlantice, în timp ce regele a avertizat că lumea traversează o perioadă de instabilitate profundă, de la Europa până în Orientul Mijlociu.

El a anunțat că Marea Britanie se pregătește pentru cea mai amplă majorare a bugetului pentru apărare de la Războiul Rece încoace, semnalând că Londra tratează actualele amenințări drept unele structurale, nu temporare.

Amintirea răspunsului NATO după atacurile de la 11 septembrie

Într-un moment emoționant al discursului, Charles al III-lea a amintit de atentatele teroriste din Atacurile de la 11 septembrie și de reacția comună a alianței occidentale după activarea Articolului 5 al NATO, pentru prima dată în istorie.

„Imediat după evenimentele din 11 septembrie, când NATO a invocat articolul 5 pentru prima dată… am răspuns împreună la această provocare”, a declarat Charles al III-lea, Regele Regatului Unit.

Monarhul a transmis că Statele Unite și Marea Britanie au luptat umăr la umăr timp de peste un secol, în cele două războaie mondiale, în timpul Războiului Rece și în conflictul din Afganistan, construind unul dintre cele mai solide parteneriate strategice din istoria modernă.

Vizita oficială a regelui la Washington, începută pe 27 aprilie, a inclus întâlniri la Casa Albă, unde Charles al III-lea și Camilla au fost primiți de președintele Donald Trump și de Melania Trump. După oprirea în capitala americană, cuplul regal urmează să ajungă la New York pentru un omagiu dedicat victimelor tragediei din 11 septembrie.

