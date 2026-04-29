Miruță, la ceremonia în care Custodele Coroanei Române a primit Legiunea de Onoare. Cum s-a descurcat cu franceza

Radu Miruță, ministrul Apărării și, interimar, al Transporturilor, a publicat pe rețelele sociale un clip în care susține un discurs în limba franceză la un eveniment oficial.

În imaginile postate chiar de ministru, Radu Miruță apare vizibil emoționat și face o precizare înainte de a-și începe discursul: spune că nu a mai folosit limba franceză de mult timp.

Ulterior, acesta începe să citească textul pregătit. Ministrul a fost prezent la ceremonia în care Margareta a României a fost decorată cu Ordinul Național „Legiunea de Onoare”, în grad de Ofițer, una dintre cele mai importante distincții acordate de statul francez.

Miruță: ”Să ne începem ziua gândindu-ne la ceea ce rămâne in picioare atunci când se nasc furtuni în jur”

Alături de clipul video, Radu Miruță a publicat și un mesaj: ”Este miercuri dimineața și cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt în drum spre muncă, spre facultate, spre o întâlnire care le poate schimba soarta în business, sau să își lase copiii, nepoții la școală.

Știu că trăim vremuri complicate, dar opriți-vă din gândurile dumneavoastră un minut.
Să ne începem ziua gândindu-ne la ceea ce rămâne in picioare atunci când se nasc furtuni în jur: valori, principii, un drum drept cu țintă clară.
Am fost onorat să iau parte la ceremonia în care Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a fost decorată cu Ordinul Național Legiunea de Onoare, în grad de Ofițer.
România are nevoie de modele, sens, direcție și de fapte care acoperă zgomotul inutil”, a scris Miruță pe Facebook.

Citește și

FLASH NEWS Măsurile economice pe care le-ar adopta AUR, dacă ar fi la guvernare. „E nevoie de reducerea cheltuielilor statului”
07:50
Măsurile economice pe care le-ar adopta AUR, dacă ar fi la guvernare. „E nevoie de reducerea cheltuielilor statului”
ANALIZĂ EXCLUSIV După ce a scăpat de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre. Europa cu două viteze e tot mai aproape. Doi cunoscuți politologi explică pentru Gândul unde se află România într-o „Uniune Europeană inegală”
06:00
După ce a scăpat de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre. Europa cu două viteze e tot mai aproape. Doi cunoscuți politologi explică pentru Gândul unde se află România într-o „Uniune Europeană inegală”
FLASH NEWS Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
21:55
Unul dintre cei mai vechi liberali îi cere demisia lui Ilie Bolojan: Am reușit să unim PSD și AUR / Se impune un gest elegant, demisia
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”
21:39
Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale”
POLITICĂ Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”
21:33
Vicepremierul Oana Gheoghiu: „Dacă voiam să vindem ceva, nu cred că făceam public acest lucru”
FLASH NEWS Nicușor Dan girează președintele PSD: „Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios”
21:02
Nicușor Dan girează președintele PSD: „Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios”
Mediafax
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Mâinile nu mint? Noua obsesie din industria frumuseții mută atenția dincolo de pielea feței
FLASH NEWS Apelul Regelui Charles al III-lea pentru SUA. Monarhul britanic cere sprijin pentru Ucraina în fața Rusiei
09:14
Apelul Regelui Charles al III-lea pentru SUA. Monarhul britanic cere sprijin pentru Ucraina în fața Rusiei
EXTERNE James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
08:59
James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
INEDIT Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
08:57
Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
FLASH NEWS Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
08:54
Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
REACȚIE Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state”
08:53
Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state”
ANUNȚ Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit
08:44
Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit

