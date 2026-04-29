Miruță, la ceremonia în care Custodele Coroanei Române a primit Legiunea de Onoare. Cum s-a descurcat cu franceza

Radu Miruță, ministrul Apărării și, interimar, al Transporturilor, a publicat pe rețelele sociale un clip în care susține un discurs în limba franceză la un eveniment oficial.
În imaginile postate chiar de ministru, Radu Miruță apare vizibil emoționat și face o precizare înainte de a-și începe discursul: spune că nu a mai folosit limba franceză de mult timp.
Ulterior, acesta începe să citească textul pregătit. Ministrul a fost prezent la ceremonia în care Margareta a României a fost decorată cu Ordinul Național „Legiunea de Onoare”, în grad de Ofițer, una dintre cele mai importante distincții acordate de statul francez.
Alături de clipul video, Radu Miruță a publicat și un mesaj: ”Este miercuri dimineața și cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt în drum spre muncă, spre facultate, spre o întâlnire care le poate schimba soarta în business, sau să își lase copiii, nepoții la școală.