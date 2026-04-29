Lista preliminară cu cele 11 companii de stat care ar putea fi listate la bursă, prezentată de AMEPIP

A fost întocmită o listă preliminară cu cele 11 companii de stat care ar putea fi listate la bursă. Lista a fost inclusă de AMEPIP – Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Documentul prezentat ieri, 28 aprilie 2026, arată că aceste firme ar putea intra în proces de listare sau deschidere către piața de capital.

Lista preliminară prezintă nu doar companii strategice care sunt controlate de ministere, ci și societăței care sunt în subordinea autorităților locale. De altfel, o altă listă de companii a fost propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, arată Economedia.ro.

Lista preliminară cu cele 11 companii:

Electrocentrale București SA, aflată în subordinea Ministerului Energiei

Compania Națională de Investiții CNI SA

CNAIR SA

Loteria Română SA

Compania Națională Aeroporturi București SA

Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă TBRCM SA

STB SA

Compania de Transport Public Iași SA

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Salubris SA

Amenajare Edilitară și Salubrizare Sector 5 SA

În urmă cu 2 săptămâni, vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat un raport ce cuprindea analiza a 22 de companii strategice de stat. Cel mai solid candidat la IPO este CEC Bank.

„Dimensiunea şi notorietatea CEC Bank asigură absorbția ofertei pe piața locală şi regională. Pregătirea poate fi demarată imediat – termen propus pentru IPO: Trimestrul 4 2026 ( sub rezerva confirmării termenului de studiu de fezabilitate). Statul va menține controlul majoritar indiferent de structura IPO”, se arată în raport.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ