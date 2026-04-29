Prețul mediu al benzinei a înregistrat cea mai mare creștere din ultimii aproape patru ani, în urma declanșării conflictului cu Iranul la finalul lunii februarie.

Prețurile carburanților din SUA au atins cel mai mare nivel din ultimii patru ani

Marți, prețul mediu a crescut cu 7 cenți și a ajuns la 4,18 dolari pe galon, cea mai mare creștere înregistrată în ultima lună. De la finalul lunii februarie, benzina s-a scumpit cu 1,19 dolari pe galon, mai exact cu peste 40%.

Această creștere este pusă și pe seama scumpirii energiei, dar și de perturbările din Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

Analiștii vin cu avertismente că prețurile ar putea continua să crească dacă cele ale petrolului brut rămân la niveluri ridicate, în condițiile în care marjele comercianților de combustibil sunt tot mai afectate.

Consultantul energetic Tom Kloza a punctat că marjele la nivel de retail s-au redus semnificativ, iar comercianţii au absorbit o mare parte din creşterile de costuri.

„A fost o situaţie anormală, în care multe dintre scumpirile din aprilie nu s-au reflectat încă în preţurile de la pompă”, a declarat acesta, avertizând că majorări suplimentare ar putea fi inevitabile pentru a evita pierderile, relatează News.ro.

Pe lângă tensiunile geopolitice, nivelul ridicat al prețurilor este alimentat și de problemele din rafinării. În aprilie, opririle neplanificate au ajuns la aproximativ 150.000 de barili pe zi, la care se adaugă încă circa 670.000 de barili pe zi scoși din funcțiune pentru lucrări de mentenanță, potrivit datelor Rystad Energy.

Mai multe rafinării majore din SUA au fost afectate, inclusiv unități operate de Phillips 66 și Marathon Petroleum, dar și o rafinărie BP din Indiana, unde o pană de curent a dus la oprirea temporară a unor instalații.

În acest context, analiștii avertizează că prețurile combustibililor ar putea continua să crească în perioada următoare, mai ales în regiuni precum Midwest, unde oferta este deja limitată.

