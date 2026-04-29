Prima pagină » Știri externe » Donald Trump, răsplătit cu o statuie gigant placată cu aur. Unde a fost amplasat monumentul de 7 metri și cine sunt finanțatorii proiectului

Donald Trump, răsplătit cu o statuie gigant placată cu aur. Unde a fost amplasat monumentul de 7 metri și cine sunt finanțatorii proiectului

Mihai Tănase
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

O statuie de aproape 7 metri care îl reprezintă pe președintele Donald Trump a fost amplasată la Trump National Doral, în Florida. Monumentul din bronz, acoperit cu aur, a fost finanțat de un grup de investitori din zona criptomonedelor și a devenit rapid un nou punct de atracție.

Președintele Donald Trump are de acum o statuie gigant amplasată pe unul dintre cele mai cunoscute terenuri ale sale de golf din Florida. Monumentul, înalt de aproape șapte metri, a fost instalat la Trump National Doral, una dintre destinațiile preferate de golf ale liderului de la Casa Albă, scrie 9news.com.

Realizată din bronz și acoperită cu un strat de aur, statuia îl înfățișează pe Donald Trump în picioare, cu pumnul ridicat spre cer, într-o postură care amintește de imaginea devenită emblematică surprinsă imediat după tentativa de asasinat din 2024.

Foto: X/@Patriot_Erc20

Foto: X/@Patriot_Erc20

Lucrarea a fost semnată de sculptorul Alan Cottrill, artist cunoscut pentru sculpturile sale monumentale din bronz. Potrivit informațiilor apărute în presă, proiectul a fost susținut financiar de grupul de criptomonede $PATRIOT, care ar fi investit aproximativ 500.000 de dolari pentru realizarea și amplasarea statuii.

Deși monumentul a fost instalat pe proprietatea lui Donald Trump, familia președintelui a precizat că nu are nicio implicare în afacerea sau în activitatea comercială a grupului $PATRIOT.

Amplasarea statuii la Trump National Doral transformă complexul într-un punct de interes și mai mare pentru susținătorii președintelui Donald Trump, dar și pentru curioșii atrași de dimensiunile impresionante ale monumentului și de finisajul său spectaculos, placat cu aur.

În ultimii ani, complexul din Florida a fost unul dintre locurile preferate de retragere și relaxare ale președintelui Donald Trump.

Sursa video – Foto: X/@Patriot_Erc20

