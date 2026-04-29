Dan Dungaciu: „Așteptarea românilor este foarte mare în raport cu AUR, excesivă față de procentajul nostru din Parlament”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre presiunea publică asupra AUR și despre posibilele formule de guvernare, dupa moțiunea de cenzură. Invitatul a spus că nivelul de așteptare al populației este mai mare decât capacitatea reală de influență a partidului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Dungaciu a explicat că schimbarea cerută de electorat trebuie să fie una bine stabilită, altfel riscul de dezamăgire este foarte mare. Contextul politic actual creează presiuni majore.
Analistul a spus că intrarea la guvernare implică riscuri politice importante. El consideră că o schimbare superficială ar afecta încrederea electoratului.
„Dacă noi participăm la această schimbare și nu va fi radicală, noi o să îi dezamăgim mai mult pe români.”, spune el.
Dungaciu a subliniat că așteptările publicului depășesc influența parlamentară a partidului. În opinia sa, succesul depinde de asumarea programului de guvernare de către parteneri.
„Și eu sunt de acord că așa trebuie. Sunt de acord că românii vor asta. Sunt de acord că și mediul de afaceri, într-o oarecare măsură, vrea asta. În momentul în care 80-90% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită, nu mai putem să mergem… Și nu premierul merge într-o direcție greșită, guvernarea merge într-o direcție greșită. Marea problemă pentru noi este că așteptarea e foarte mare, excesivă în termenii de putere a AUR în Parlament. Marea problemă pentru noi este dacă partidele care vor guverna, teoretic cu noi, își vor asuma programul nostru de guvernare.”, afirmă acesta.