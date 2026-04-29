Dan Dungaciu: „Așteptarea românilor este foarte mare în raport cu AUR, excesivă față de procentajul nostru din Parlament”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre presiunea publică asupra AUR și despre posibilele formule de guvernare, dupa moțiunea de cenzură. Invitatul a spus că nivelul de așteptare al populației este mai mare decât capacitatea reală de influență a partidului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu a explicat că schimbarea cerută de electorat trebuie să fie una bine stabilită, altfel riscul de dezamăgire este foarte mare. Contextul politic actual creează presiuni majore.

Dacă schimbarea nu e reală, dezamăgirea va fi mai mare

Analistul a spus că intrarea la guvernare implică riscuri politice importante. El consideră că o schimbare superficială ar afecta încrederea electoratului.

„Dacă noi participăm la această schimbare și nu va fi radicală, noi o să îi dezamăgim mai mult pe români.”, spune el.

Dan Dungaciu: „Nu premierul merge într-o direcție greșită, guvernarea merge într-o direcție greșită”

Dungaciu a subliniat că așteptările publicului depășesc influența parlamentară a partidului. În opinia sa, succesul depinde de asumarea programului de guvernare de către parteneri.