(P) Peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local investiţi în proiectele de apă şi canalizare

Ioana Zafira
14 dec. 2025, 09:00, Diverse
Consiliul Județean Ilfov a investit, în ultimii ani, peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local. Sunt bani investiți în cele 3 mari proiecte de apă și de canalizare din Ilfov, aflate în derulare.

Cel mai mare proiect, care cuprinde 23 de localități, a ajuns la stadiul fizic de 75%. Cel care se derulează în zona Snagov a ajuns la un progres de 54%, iar cel din Afumați, la 38%.

„Datele de anul aceasta arată că aproape 5 mii de noi gospodării s-au racordat în 2025 la operatorul Apă Ilfov.

În total, sunt 61 de mii de gospodării racordate la rețelele de apă și la cele de canalizare.

Tot anul acesta, operatorul Apă Ilfov face un pas important spre digitalizarea completă a serviciilor de apă.

În Brănești – au fost introduse contoare inteligente, care permit citirea automată, de la distanță”, spun cei de la CJ Ilfov.

Cele mai noi