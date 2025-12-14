Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați

Un atentat islamist cu o mașină-capcană din care s-ar fi soldat victime multiple a fost dejucat în Bavaria, după ce cinci bărbați (trei marocani, un egiptean și un sirian) au fost arestați de poliția germană.

Indivizii, toți imigranți de religie islamică, sunt suspectați pentru că ar fi încercat să intre cu o mașină într-un târg de Crăciun aglomerat cu civili.

Cum a fost plănuit atacul

Acuzatorii susțin că egipteanul în vârstă de 56 de ani a fost desemnat să cheme șoferul mașinii pentru a porni atacul cu scopul de a răni sau de a ucide cât mai mulți oameni în mod posibil pentru cauza islamului. La bordul mașinii erau marocanii care urmau să lovească civilii din târgul de Crăciun, informează BBC.

Ziarul german Bild raportează că egipteanul a fost imam la o moschee din Dingolfing-Landau, lângă Munchen. Bărbații marocani, cu vârste cuprinse între 22 și 30 de ani, au fost acuzați pentru tentativă de crimă. Iar sirianul în vârstă de 37 de ani a fost arestat sub acuzația că i-a încurajat pe suspecți să comită atacul.

Cei cinci suspecți au rămas în custodia poliției

Cei cinci suspecți au apărut în fața magistratului sâmbătă și vor rămâne în custodia poliției, în timp ce Joachim Hermann, ministrul intern de stat al Bavariei, s-a declarat încântat de „excelenta cooperare a forțelor de securitate pentru a preveni un potențial atac islamist”. Autoritățile din Germania au emis „stare de alertă ridicată” cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Anul trecut, pe 20 decembrie, 6 oameni au fost ucișii și alți 338 au fost răniți în atacul cu mașina-capcană de la Magdeburg. Autorul atacului, Taleb Al-Abdulmohsen, un fost psiholog și ex-activist musulman, a declarat în fața autorităților că a comis atacul din motive „islamofobe”, fiind cunoscut pentru opiniile sale de extrema dreaptă și poziționarea sa împotriva imigrației. Procesul său a început din 10 noiembrie 2025.

Cel mai grav atac din Germania cu ocazia sărbătorilor creștine de iarnă s-a petrecut la Berlin, pe 19 decembrie 2016, când un atacator a intrat cu o camionetă într-un târg de Crăciun aglomerat: 14 persoane au fost ucise și alte 56 au fost rănite. A fost cel mai grav atac de la atentatul de Oktoberfest din 1980.

Autorul atacului din 2016, Anis Amri, care a jurat credință liderului grupării teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis cinci zile mai târziu la Milano, după un schimb de focuri cu poliția. Germania a devenit de atunci mai implicată în războiul global dus împotriva ISIS.

