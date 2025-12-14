Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a dezlănțuit sâmbătă seara pe grupul intern de WhatsApp al primarilor PNL Iași. Edilul a trimis o serie de mesaje abjecte, proferând injurii la adresa președintelui filialei, deputatul Alexandru Muraru. „L*** tristă”, „Dobitocule”, sunt doar câteva dintre expresiile folosite de acesta în discuțiile cu colegii de partid, scrie presa locală.

UPDATE ORA 15.00. Deputatul PDL Alexandru Muraru a trimis un mesaj pe același grup, susținând, printre altele, că Mihai Chirica ar fi consumat alcool sau alte substanțe, și preferă să nu răspundă..

„Dragi colege și colegi, Mulțumesc tuturor celor care mi au transmis mesaje în privat. Aveți dreptate, nu se poate răspunde la calomniile și aberațiile de mai sus, nu mă pot coborî la acest nivel, mai ales ca acele mesaje vin de la cineva aflat cu siguranță într-o mare tulburare și în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe. Nu există alte explicații”, a transmis Alexandru Muraru.

Liberalii din organizația Iași se declară pur și simplu șocați de acest limbaj suburban și consideră că Mihai Chirica exagerează grav în urma unei crize de nervi.

Simplă scăpare sau forțează Chirica o excludere a sa din partid?

Însă, scrie presa locală, există și o tabără care apreciază că edilul forțează, de fapt, o excludere din PNL prin acest atac deliberat la unul din greii partidului pe plan local, deputatul Alexandru Muraru (foto). Acesta este nimeni altul decât președintele PNL Iași și fratele altei figuri controversate a liberalilor, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Așa cum se observă din capturile rețelei WhatsApp, Mihai Chirica îl atacă fără menajamente pe unul din frații Muraru. Edilul arată, în cadrul unei serii de invective la adresa deputatului liberal, că vrea să-și crească cei 4 copii într-o țară normală, nu să ajungă niște „drogați”.

Chirica, aluzii străvezii către „ratații politici”, ipocriți și neadaptați

Mai mult, în tot acest context, primarul Iașiului face o aluzie directă la „ratații politici”, la ipocriți și neadaptați. Dar aduce în discuție și o percheziție la instituția pe care o conduce, cu mascați, din perioada când era anchetat în mai multe dosare penale.

