Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului

14 dec. 2025, 14:35, Actualitate
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe.

Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, iar cea care a făcut cumplita descoperire a fost chiar mama băiatului.

Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) Timișoara pentru necropsie.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

