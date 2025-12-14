Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului

POLITICĂ Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule”
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe.
Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara.
Ajunși la fața locului, polițiștii au constat ca este vorba de un tânăr de 18 ani, iar cea care a făcut cumplita descoperire a fost chiar mama băiatului.
Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) Timișoara pentru necropsie.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.