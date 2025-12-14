Anul 2025 a venit cu scumpiri fulminante pe piața imobiliară, prețul pe metru pătrat depășind noi praguri psihologice în marile orașe. Odată cu creșterea TVA la locuințe, visul multor români de a-și achiziționa propria casă devine tot mai ândepărtat. Totuși, această creștere artificială a prețurilor se va opri, iar bula imobiliară se va sparge, atrage atenția ecnomistul Radu Georgescu. Anul viitor va veni cu o prăbușire inevitabilă a pieței.

Aparent, în ciuda creșterii fulminante a prețurilor la locuințe, în 2025, an care a venit cu măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, vânzările de apartamente au continuat . Însă, atrage atenția economistul Radu Georgescu, aparenta normalitate a pieței imobiliare este doar o iluzie, căci umflarea artificială a costului unei locuințe , la nivelul caselor din Occdent, se va încheia cât de curând.

Economist: În 2026, prăbușirea va fi accelerată

Economistul Radu Georgescu informează, într-o postare pe Faebook, că piața dă primele semnale de normalizare, iar asta transpare din ultimele date statistice. Acestea relevă o scădere considerabilă a prețurilor față de 2024. Georgescu oferă și un tabel cu prețurile importante la nivel național.