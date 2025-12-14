HOROSCOP Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă
Economistul Radu Georgescu informează, într-o postare pe Faebook, că piața dă primele semnale de normalizare, iar asta transpare din ultimele date statistice. Acestea relevă o scădere considerabilă a prețurilor față de 2024. Georgescu oferă și un tabel cu prețurile importante la nivel național.
Am avut dreptateSe sparge bula imobiliara !Ieri s-au publicat vânzările de locuințe din România pe luna noiembrieVânzările de locuințe din România s-au prăbușit cu 22% comparat cu noiembrie 2024 !!Vezi aici fișierul făcut de mine cu sumele pe fiecare județ
Ce se întâmplă este logic din punct de vedere economicSe întâmplă ce am explicat de mai multe oriCombinația dintre inflație mare, putere de cumpărare scăzută, scădere salarii reale și dobânzi mari la credite face imposibil să mai cumperi o locuință în România
În 2026 prăbușirea va fi acceleratăÎți explic ce se va întâmpla în 2026 cu locuințelePoți să cauți pe Google câte apartamente sunt declarate goale la ultimul recensământ din RomâniaÎn România sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale !!!Milioane !!!Nu este greșeală de scriereAdică 25% din totalul locuințelor din România sunt goaleÎn București 218.000 de locuințe sunt goale !!!M-am uitat pe situațiile financiare publiceÎn trim 3 2025 mai mulți dezvoltatori au cash flow negativPe româneste, din firmă ies mai mulți bani decât intrăSe întâmplă acest lucru deoarece vânzările de locuințe au scăzut
Deoarece au credite mari la bancă, acești dezvoltatori imobiliari au 2 opțiuni• În 2026 acordă discounturi la locuinte• Băncile vor prelua locuințele.
