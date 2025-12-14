Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Imobiliare » Un celebru economist român trage alarma: „Se sparge bula imobiliară”. Vânzările de apartamente și case se prăbușesc

14 dec. 2025, 14:31, Imobiliare
Proiectul One Modrogan (complex rezidențial cu o valoare de piață de peste 68,5 milioane de euro)
Anul 2025 a venit cu scumpiri fulminante pe piața imobiliară, prețul pe metru pătrat depășind noi praguri psihologice în marile orașe. Odată cu creșterea TVA la locuințe, visul multor români de a-și achiziționa propria casă devine tot mai ândepărtat. Totuși, această creștere artificială a prețurilor se va opri, iar bula imobiliară se va sparge, atrage atenția ecnomistul Radu Georgescu. Anul viitor va veni cu o prăbușire inevitabilă a pieței.
Aparent, în ciuda creșterii fulminante a prețurilor la locuințe, în 2025, an care a venit cu măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan,  vânzările de apartamente au continuat. Însă, atrage atenția economistul Radu Georgescu, aparenta normalitate a pieței imobiliare este doar o iluzie, căci umflarea artificială a costului unei locuințe, la nivelul caselor din Occdent, se va încheia cât de curând.

Economist: În 2026, prăbușirea va fi accelerată

Economistul Radu Georgescu informează, într-o postare pe Faebook, că piața dă primele semnale de normalizare, iar asta transpare din ultimele date statistice.  Acestea relevă o scădere considerabilă a prețurilor față de 2024. Georgescu oferă și un tabel cu prețurile importante la nivel național.

Economistul Radu Georgescu. Foto: Facebook

Am avut dreptate
Se sparge bula imobiliara !
Ieri s-au publicat vânzările de locuințe din România pe luna noiembrie
Vânzările de locuințe din România s-au prăbușit cu 22% comparat cu noiembrie 2024 !!
Vezi aici fișierul făcut de mine cu sumele pe fiecare județ
Ce se întâmplă este logic din punct de vedere economic
Se întâmplă ce am explicat de mai multe ori
Combinația dintre inflație mare, putere de cumpărare scăzută, scădere salarii reale și dobânzi mari la credite face imposibil să mai cumperi o locuință în România
În 2026 prăbușirea va fi accelerată
Îți explic ce se va întâmpla în 2026 cu locuințele
Poți să cauți pe Google câte apartamente sunt declarate goale la ultimul recensământ din România
În România sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale !!!
Milioane !!!
Nu este greșeală de scriere
Adică 25% din totalul locuințelor din România sunt goale
În București 218.000 de locuințe sunt goale !!!
M-am uitat pe situațiile financiare publice
În trim 3 2025 mai mulți dezvoltatori au cash flow negativ
Pe româneste, din firmă ies mai mulți bani decât intră
Se întâmplă acest lucru deoarece vânzările de locuințe au scăzut
Deoarece au credite mari la bancă, acești dezvoltatori imobiliari au 2 opțiuni
• În 2026 acordă discounturi la locuinte
• Băncile vor prelua locuințele.

Concluzii: Începe sezonul de Black Friday la locuințe

  • 2026 va fi un an extrem de greu pentru mulți dezvoltatori imobiliari
  • Și pentru mulți oameni care au luat credite imobiliare după anul 2020
  • Va fi un an cât de cât OK pentru cei care au luat credite imobiliare înainte de anul 2020
  • Dar fi un foarte bun pentru cei care au așteptat să cumpere locuințe
  • Va începe sezonul de Black Friday la locuințe. Ultimul sezon de Black Friday la locuințe a fost în 2009 când prețurile au scăzut cu 50%
  • Prețurile ar fi scăzut și mai mult dacă nu intervenea Guvernul prin Programul Prima Casă cu avans de 5% și garanții. Acum Guvernul nu mai are resurse să susțină sectorul imobiliar
  • Pe românește, în 2026 pentru unii va fi Halloween imobiliar iar pentru alții va fi Black Friday imobiliar, arată Radu Georgescu în postarea sa.

