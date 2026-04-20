(P) PPC Energie: Aparate de aer condiționat în rate de la 89 lei pe lună și abonament de igienizare gratuit în primele 12 luni

După vremea capricioasă din ultima perioadă, temperaturile încep să crească, semn că ne îndreptăm spre sezonul cald. Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de confort termic și a unei mai bune gestionări a bugetului familiei, PPC Energie lansează o campanie specială, disponibilă până la data de 27 mai: aparate de aer condiționat cu plata în tranșe egale, direct pe factura de energie și un abonament de igienizare gratuit în primele 12 luni.

Facilități pentru clienți: tranșe egale și mentenanță inclusă

Oferta include abonamentul de igienizare Service AC Clean gratuit în primele 12 luni de la semnarea contractului pentru acest serviciu.

Transportul și instalarea aparatului de aer condiționat sunt incluse în preț.

Costuri predictibile: Tranșe de la 89 de lei pe lună

Clienții casnici (noi sau existenți) pot alege din portofoliul PPC modele performante cu zero avans:

Modelul Nakassi 9000 BTU, cu clasă energetică A pentru încălzire și răcire: disponibil pentru o tranșă de 89 lei/lună.

Modelul Ariston Nevis Plus 12K: pentru spații mai mari, la 123,3 lei/lună.

Plata se poate face în tranșe egale de până la 36 de luni, direct pe factura de energie lunară PPC pentru oricare dintre produsele alese.

Sfaturile experților pentru facturi mai mici

Eficiența energetică nu depinde doar de aparat, ci și de modul în care este utilizat. Specialiștii recomandă:

1. Setarea corectă a temperaturii: Diferența față de exterior nu trebuie să depășească 7-8 grade.

2. Igienizarea filtrelor: Curățarea lor la două săptămâni, în perioadele de utilizare intensă, previne creșterea consumului cu 15%. Curățarea este simplă: se scot filtrele, se aspiră praful, se spală cu apă călduță și detergent delicat, se lasă la uscat la umbră și se repun în aparat.

3. Mentenanța profesională: Igienizarea profesională este recomandat să fie făcută cel puțin o dată pe an, înainte de sezonul cald – un specialist curăță bobinele, verifică drenajul, dezinfectează componentele interne și testează funcționalitatea aparatului. Adică exact ce oferă PPC Energie în cadrul campaniei actuale: abonamentul Service AC Clean gratuit în primele 12 luni de la semnarea contractului pentru acest serviciu. Rezultatul: un aparat care răcește mai bine, consumă mai puțin și durează mai mult.

Un aparat de aer condiționat bine întreținut poate reduce consumul de energie cu până la 25% față de unul neglijat, menținând facturile sub control.

Mai multe detalii despre oferta PPC Energie pentru aparate de aer condiționat în tranșe sunt disponibile pe site-ul oficial.