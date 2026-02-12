Prima pagină » Diverse » (P) PPC Energie oferă clienților fideli reduceri de până la 30% la aparate de aer condiționat și electrocasnice în 36 de tranșe fără dobândă

12 feb. 2026, 16:40, Diverse
Ești omul prevăzător care își face iarna car și vara sanie? Cauți aparate de aer condiționat și electrocasnice eficiente care să îți facă viața mai confortabilă și să îți reducă consumul de energie, dar în același timp vrei să îți optimizezi bugetul și cheltuielile pentru a nu sacrifica alte priorități?

PPC Energie este furnizorul tău integrat de energie electrică si gaz care îți oferă posibilitatea să îți îndeplinești aceste dorințe fără să fii nevoit să faci un efort financiar, pentru că poți plăti în 36 de tranșe lunare, fără dobândă și fără avans, direct pe factura ta de energie. Și pentru că PPC răsplătește clienții cu vechime, ai reduceri între 10% și 30%, în funcție de numărul de ani de când ești client. Așadar, cu cât ești client mai vechi al PPC, cu atât primești un discount mai mare.

Reducerea de 30% este aplicată clienților care au un contract mai vechi de 3 ani. Clienții cu contracte încheiate în urmă 2 ani primesc o reducere de 20%, iar cei care au încheiat un contract cu PPC Energie în urmă cu un an beneficiază de un discount de 10% față de prețul standard.

Astfel, dacă ești client mai vechi de 3 ani, până la data de 27 februarie poti să îți asiguri confortul casei în temperaturile toride de vara viitoare plătind doar 81,9 lei pe lună. Vei primi un aparat de aer condiționat BEKO cu capacitate de 9.000 BTU, cu transport și montaj incluse. Dacă ai o casă cu suprafață mai mare, aparatul BEKO cu capacitate de 12.000 BTU este disponibil de la doar 88,9 lei pe lună. În perioadele reci, aparatul de aer condiționat este o variantă eficientă și pentru încălzirea locuinței.
Dacă ai nevoie să schimbi frigiderul vechi, care consumă mult și mai și dă rateuri stricând alimentele, cu doar 64,4 lei pe lună poți primi direct acasă o combină frigorifică. Pentru cei care se pregătesc din timp și vor să păstreze tradiția bucatelor românești la congelator, un congelator orizontal le stă la dispoziție pentru 44,8 lei pe lună.
Un pachet de cuptor și plită te costă doar 46,9 lei pe lună, o mașină de spălat rufe poate fi a ta pentru 53,9 lei pe lună, iar dacă te-ai săturat să ocupi balconul sau casa cu suporturi de rufe, să știi că un uscător e disponibil la 58,8 lei pe lună.

Mai multe detalii despre produse poți găsi aici.

Stocurile sunt limitate așa că vino în magazinele PPC Energie, intră pe site sau contactează-ne la 021.9977.

