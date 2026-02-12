Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan

Deblocarea situaţiei de la Curtea de Argeş se află pe masa guvernului. Conform unui document aflat în posesia Gândul, primăria Curtea de Argeş a transmis o adresă prin care l-a înştiinţat pe premierul Ilie Bolojan, precum şi alte ministere abilitate, despre ce s-a întâmplat cu apa potabilă de la reţeaua publică şi solicită aproape 2 milioane de euro pentru rezolvarea urgenţei.

Bacteria, în variantele clostridium perfringens şi clostridium difficile, a fost depistată în apa de la reţeaua publică pe care o distribuie în reţea societatea Primăriei Curtea de Argeş, SC Aquaterm AG 98 SA.

În timpul acesta, aproape 50.000 de suflete, bătrâni, oameni bolnavi, copii, stau la mila altora ca să aibă apă de băut sau pentru gătit.

Odată ce Hidroelectrica a golit Lacul Vidraru, prima golire controlată din istorie, după ce a primit aviz de la Aquaterm în care era specificat ca aceasta să nu depăşească o turbiditate de 20 ntu(unitate de măsură a clarităţii sau opacităţii apei)fără să prevadă că turbiditatea va depăşi de zece ori aceste valori, în fapt.

Avizul a fost eliberat în condiţiile în care Hidroelectrica a accesat 200 de milioane de euro pentru retehnologizarea Lacului Vidraru şi era nevoie de acest document pentru accesarea fondurilor pentru proiectul de finanţare, pentru o perioadă de 7 ani.

De cealaltă parte, Aquaterm nu a mai făcut investiţii în sistemele lor de furnizare a apei potabile de mai bine de 50 de ani, în ciuda şedinţelor şi întâlnirilor organizate de către Prefectura Argeş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Apele Române, jandarmerie etc.

Potrivit specialiştilor consultaţi de Gândul, o turbiditate de 20 ntu ar însemna o apă aproape limpede, deci şi mai puţin tratament de purificare. Asta în condiţiile în care o valoare de 50 ntu reprezintă o normalitate zilnică pe apa din râuri.

Au fost întocmite şi rapoarte zilnice ale turbidităţii apei, în care s-a notat valoarea la intrare şi la ieşirea din staţie de către cei de la Aquaterm, ca o condiţie obligatorie.

Primăria Curtea de Argeş spune că a cerut bani guvernului pentru deblocarea situaţiei

Autorităţile judeţene, sub coordonarea Prefectura Argeş, au realizat în toamna anului trecut două goliri controlate ale Lacului Vidraru, în stadiu de simulare, pentru a putea preîntâmpina eventualele situaţii de risc care ar fi putut apărea în urma deversării apei.

Aceiaşi specialişti mai spun că barajul are durata normală de funcţionare expirată şi oricând se poate întâmpla un accident nefericit, în cazul în care nu sunt luate toate măsurile de prevenţie.

Atât Hidroelectrica, cât şi Aquaterm, nu au prevăzut anumite situaţii de risc care ar putea apărea în urma golirii lacului. Practic, Hidroelectrica nu a estimat creşterea cu mult peste normă a turbidităţii, iar Aquaterm nu a prevăzut investiţii în retehnologizarea staţiei de tratare a apei, n ciuda întâlnirilor săptămânale cu autorităţile la nivel judeţean pe astfel de teme.

Când lucrurile au început să fie scăpate de sub control de autorităţi, au apelat la ajutorul unei firme furnizoare de apă din Bucureşti care a trimis echipe de specialişti la Curtea de Argeş, săptămânal, ca să vadă cum funcţionează instalaţiile şi să găsească o soluţie rapidă pentru îmbunătăţirea situaţiei.

Totul a fost pus într-un deviz ale cărui costuri ajung la aproape 2 milioane de euro, bani pe care primăria nu-i are, dar spune că i-a solicitat Guvernului României. Potrivit firmei consultate, poate fi găsită o soluţie de urgenţă care să stabilizeze situaia în maxim 3 luni.

Documentul despre care spune primarul că a fost trimis la guvern şi care ne-a parvenit nu are număr de ieşire din primărie şi nici număr de intrare în registratura Guvernului României.

Sursele Gândul mai spun că premierul Ilie Bolojan ar fi fost de acord să aloce aceşti bani, însă deocamdată amână decizia și nu se ştie cât va mai dura până ce banii vor ajunge în conturile primăriei ca să rezolve situaţia.

