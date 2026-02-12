Prima pagină » Știri politice » Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”

Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”

Olga Borșcevschi
12 feb. 2026, 19:38, Știri politice

Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Parlamentarul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD. Ciornei a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători ai românilor la televiziuni, că ei se opun”.

Ciornei a filmat protestul la care a participat, joi, însoţit de capră. „Dragi români, protestăm în faţa Primăriei Baia Mare!”, a spus deputatul AUR, care a postat imaginile pe Facebook.

El a precizat că animalul pe care l-a adus este un „simbol” a ceea ce face PSD: „Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovaţi că nu şi-au băgat candidatul Marcel Ciolacu în turul doi şi au dat pur şi simplu foc la ţară. Toate ce se întâmplă astăzi în România (…) taxe şi impozite mai mari, au pus biruri până şi la mame şi la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la ţară şi au anulat alegerile. Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri şi membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojan dar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură”.

Deputatul AUR este de părere că trebuie pusă „presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare şi să pună capăt măsurilor anti-româneşti”.

Sursa video: Facebook/ Ciornei Daniel

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Protest AUR în 500 de locuri din ţară. „Guvernul Bolojan trebuie să plece”/Reacţia guvernului: „Este parte a unui tratament neplacut”

Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
INTERVIU Fraudarea fondurilor alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu
18:12
Fraudarea fondurilor alocate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în vizorul Curții de Conturi Europene. Interviu cu Lucian Romașcanu
FLASH NEWS Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
ULTIMA ORĂ Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
16:06
Primarul care şi-a dat foc la primărie a fost condamnat la închisoare cu executare. Edilul are de plătit şi despăgubiri de aproape 500.000 de lei
FLASH NEWS Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”
15:43
Dogioiu, după ce un sondaj a arătat că 76% dintre români nu au încredere în Bolojan: „Nu a fost mare înghesuială la preluarea acestei poziții”
ULTIMA ORĂ Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
15:30
Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la Primărie
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Mostrele selenare colectate de China indică un eveniment colosal care a schimbat Luna pe vecie
UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
FLASH NEWS Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
19:31
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
ACTUALITATE Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
19:13
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
SCANDAL Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
19:11
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”

Cele mai noi

Trimite acest link pe