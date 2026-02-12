Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”

Un protest neobișnuit a avut loc joi, în fața Primăriei Baia Mare. Parlamentarul AUR Daniel Ciornei a venit însoțit de o capră îmbrăcată cu sigla PSD. Ciornei a explicat că gestul este „un simbol”, susţinând că PSD a votat „cu două mâini” măsurile de austeritate, iar seara „pozează în apărători ai românilor la televiziuni, că ei se opun”.

Ciornei a filmat protestul la care a participat, joi, însoţit de capră. „Dragi români, protestăm în faţa Primăriei Baia Mare!”, a spus deputatul AUR, care a postat imaginile pe Facebook.

El a precizat că animalul pe care l-a adus este un „simbol” a ceea ce face PSD: „Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovaţi că nu şi-au băgat candidatul Marcel Ciolacu în turul doi şi au dat pur şi simplu foc la ţară. Toate ce se întâmplă astăzi în România (…) taxe şi impozite mai mari, au pus biruri până şi la mame şi la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la ţară şi au anulat alegerile. Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri şi membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojan dar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură”.

Deputatul AUR este de părere că trebuie pusă „presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare şi să pună capăt măsurilor anti-româneşti”.

Sursa video: Facebook/ Ciornei Daniel

