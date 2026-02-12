Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor

Acest obicei oferă siguranță și control. Nu este vorba de obsesie, ci despre echilibru emoțional. Și anumite gesturi casnice banale, cum ar fi strângerea mesei, spălatul vaselor, ducerea gunoiului, nu țin doar de curățenia și ordinea gospodăriei, ci oferă și un sentiment de liniște, potrivit a1.ro.

Acest mic ritual reflectă o ordine mentală care oferă siguranță și creează sentimentul că totul este sub control. Actul de a aranja bancnotele nu este o obsesie, ci mai degrabă un mecanism de autoreglare emoțională. La fel ca ștergerea mesei înainte de a pleca de acasă sau aranjarea patului dimineața, așezarea banilor într-un mod previzibil ajută la reducerea anxietății și la restabilirea echilibrului în mijlocul incertitudinii.

Trăsături de personalitate

Prin urmare, persoanele care mențin ordine în portofel: