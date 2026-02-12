Prima pagină » Actualitate » Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor

Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor

12 feb. 2026, 19:13, Actualitate
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor

Psiholgii susțin că pot fi reperate mari diferențe de caracter între oameni, doar după felul în care își aranjează banii în portofel, între cei care-i înghesuie la nimereală și cei pedanți. Obiceiul banal de a-ți aranja bancnotele din portofel în ordinea valorii lor dezvăluie anumite lucruri despre personalitatea ta. Psihologii spun astfel că aranjarea banilor în portofel în ordine crescătoare nu are la bază doar pragmatismul. Persoanele care aliniază bancnotele în ordinea valorii lor, 1, 5, 10, 50, 100, 500 lei,  doresc mențnerea unei structuri zilnice care să le asigure confort psihic, preia jurnalul.ro

Acest obicei oferă siguranță și control. Nu este vorba de obsesie, ci despre echilibru emoțional. Și anumite gesturi casnice banale, cum ar fi strângerea mesei, spălatul vaselor, ducerea gunoiului, nu țin doar de curățenia și ordinea gospodăriei, ci oferă și un sentiment de liniște, potrivit a1.ro.

Acest mic ritual reflectă o ordine mentală care oferă siguranță și creează sentimentul că totul este sub control. Actul de a aranja bancnotele nu este o obsesie, ci mai degrabă un mecanism de autoreglare emoțională. La fel ca ștergerea mesei înainte de a pleca de acasă sau aranjarea patului dimineața, așezarea banilor într-un mod previzibil ajută la reducerea anxietății și la restabilirea echilibrului în mijlocul incertitudinii.

Trăsături de personalitate

Prin urmare, persoanele care mențin ordine în portofel:

  • Apreciază predictibilitatea, planifică meticulos și evită improvizația.
  • Sunt atente la detalii, responsabile cu banii, evită risipa și se protejează împotriva pierderilor.
  • Sunt practice, eficiente și nu le place dezordinea.

Recomandarea video

Citește și

Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
20:14
Oana Țoiu se laudă pe Facebook că a „acordat un interviu Financial Times”. În realitate, a dat o declarație și a fost citată spre finalul unui newsletter numit „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”
UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
SCANDAL Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
19:11
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
18:48
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
VIDEO VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
18:40
VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Mostrele selenare colectate de China indică un eveniment colosal care a schimbat Luna pe vecie
FLASH NEWS Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron
20:18
Liderul conservatorilor din Franța și-a anunțat candidatura pentru Élysée. Cine este pretendentul pentru postul lui Emmanuel Macron
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
VIDEO Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
19:38
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
FLASH NEWS Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
19:31
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
EVENIMENT Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
18:39
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe