VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar

Jaf în varianta Ali Baba, 2026. Scene desprinse mai degrabă dintr-un desen animat au fost surprinse de camerele de vedere dintr-un oraș din Turcia. În mileniul trei, în care infractorii apelează la cele mai sofisticate și spectaculoase metode oferite de tehnologia momentului, inclusiv AI, un hoț turc conservator a jefuit un magazin de bijuterii și a părăsit locul faptei cu prada călare pe un măgăruș sprinten.

Complet camuflat într-o salopetă, ingeniosul spărgător golește rapid vitrinele, le încarcă într-o sarsana și încalecă pe bidiviu. Acesta tropăie fericit pe macadam și ambii clomplici, om și măgăruș, dispar în ceață, după cu se vede din imaginile capturate de camerele de vedere din exterior.

Nu se știe dacă a fost declanșată și alarma, și nici valoarea comorii jefuite. Marele noroc al tâlharului iscusit a fost că partenerul său nu s-a blocat în momentul demarajului, conform obiceiului consacrat.

