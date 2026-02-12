Prima pagină » Actualitate » VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar

VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar

12 feb. 2026, 18:40, Actualitate

Jaf în varianta Ali Baba, 2026. Scene desprinse mai degrabă dintr-un desen animat au fost surprinse de camerele de vedere dintr-un oraș din Turcia. În mileniul trei, în care infractorii apelează la cele mai sofisticate și spectaculoase metode oferite de tehnologia momentului, inclusiv AI, un hoț turc conservator a jefuit un magazin de bijuterii și a părăsit locul faptei cu prada călare pe un măgăruș sprinten.

Complet camuflat într-o salopetă, ingeniosul spărgător golește rapid vitrinele, le încarcă într-o sarsana și încalecă pe bidiviu. Acesta tropăie fericit pe macadam și ambii clomplici, om și măgăruș, dispar în ceață, după cu se vede din imaginile capturate de camerele de vedere din exterior.

Nu se știe dacă a fost declanșată și alarma, și nici valoarea comorii jefuite. Marele noroc al tâlharului iscusit a fost că partenerul său nu s-a blocat în momentul demarajului, conform obiceiului consacrat.

Recomandarea autorului: Jaf într-un tribunal din Istanbul. Zeci de kilograme de aur și argint confiscate au dispărut dintr-un seif. Mesajul hoțului…

Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani

Recomandarea video

Citește și

UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
ACTUALITATE Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
19:13
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
SCANDAL Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
19:11
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
18:48
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
EVENIMENT Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
18:39
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Mostrele selenare colectate de China indică un eveniment colosal care a schimbat Luna pe vecie
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
VIDEO Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
19:38
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
FLASH NEWS Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
19:31
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
SPORT Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
18:33
Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
SONDAJ DE OPINIE Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici
18:18
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici

Cele mai noi

Trimite acest link pe