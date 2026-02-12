Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”

Tensiunile din fostul nucleu USR revin în prim-plan, după un schimb public de acuzații între Cristian Ghinea și Vlad Gheorghe, ajunși în tabere politice diferite. Conflictul, alimentat de resentimente mai vechi, a degenerat într-un duel de declarații dure, cu trimiteri la presupuse jocuri de culise și alianțe controversate.

Schimbul de replici dintre cei doi a scos la suprafață tensiuni mai vechi din interiorul USR, dar și rivalități politice care continuă să influențeze relațiile dintre foștii membri ai partidului.

Ghinea lansează atacul frontal

Cristian Ghinea a reluat acuzațiile la adresa lui Vlad Gheorghe, susținând că ruptura dintre ei datează din perioada în care USR se confrunta cu presiuni politice din partea PSD și PNL. Fostul ministru a folosit un limbaj extrem de dur pentru a-și susține poziția și pentru a contesta rolul actualului consilier al premierului.

„În cazul lui Vlad Gheorghe, îmi mențin afirmația că este o «cârtiță». Acum trei ani, când PSD și PNL încercau să impună un regim hibrid în România, când toți primarii USR primeau oferta să treacă la PNL sau să fie invitați la DNA, atunci Vlad Gheorghe era pe toate televiziunile, acuzând partidul de corupție. Acela a fost momentul definitoriu că Vlad Gheorghe e un ticălos și o sculă a sistemului care încerca să destructureze USR-ul. Nu există niciun interes comun între noi și aripa Thuma. L-am acuzat pe Thuma de corupție. Doar am constatat că noi, USR, ne-am dori ca Ilie Bolojan să fie mai curajos”, a declarat Cristian Ghinea.

Vlad Gheorghe respinge acuzațiile și sugerează alianțe suspecte

În replică, Vlad Gheorghe a evitat să răspundă direct atacurilor personale, însă a lansat propriile insinuări privind posibile colaborări politice controversate. Consilierul onorific al premierului a criticat tonul folosit de Ghinea și a sugerat existența unor interese comune între fostul ministru și liderul liberal Hubert Thuma.

„În legătură cu limbajul suburban, nu vreau să comentez. E ceva ce nu ar trebui să existe în spațiul public. Am învățat că nu există coincidențe și nu pot să spun că este problema mea modul în care se aliază acești doi domni. Cred că se pot căuta sumele încasate de anumite persoane de la partide, dar nu vreau să intrăm prea tare în această discuție, pentru că avem probleme mult mai serioase decât alinierea domnului Ghinea și a domnului Thuma în proiecte politice”, spune Vlad Gheorghe.

AUTORUL RECOMANDĂ