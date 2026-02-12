Prima pagină » Actualitate » Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”

Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”

12 feb. 2026, 19:11, Actualitate
Scandal cu jigniri între doi veterani USR. Ghinea vs. Vlad Gheorghe. S-au aruncat cuvinte grele: „Scula sistemului” / „Cârtiță”

Tensiunile din fostul nucleu USR revin în prim-plan, după un schimb public de acuzații între Cristian Ghinea și Vlad Gheorghe, ajunși în tabere politice diferite. Conflictul, alimentat de resentimente mai vechi, a degenerat într-un duel de declarații dure, cu trimiteri la presupuse jocuri de culise și alianțe controversate.

Schimbul de replici dintre cei doi a scos la suprafață tensiuni mai vechi din interiorul USR, dar și rivalități politice care continuă să influențeze relațiile dintre foștii membri ai partidului.

Ghinea lansează atacul frontal

Cristian Ghinea a reluat acuzațiile la adresa lui Vlad Gheorghe, susținând că ruptura dintre ei datează din perioada în care USR se confrunta cu presiuni politice din partea PSD și PNL. Fostul ministru a folosit un limbaj extrem de dur pentru a-și susține poziția și pentru a contesta rolul actualului consilier al premierului.

În cazul lui Vlad Gheorghe, îmi mențin afirmația că este o «cârtiță». Acum trei ani, când PSD și PNL încercau să impună un regim hibrid în România, când toți primarii USR primeau oferta să treacă la PNL sau să fie invitați la DNA, atunci Vlad Gheorghe era pe toate televiziunile, acuzând partidul de corupție. Acela a fost momentul definitoriu că Vlad Gheorghe e un ticălos și o sculă a sistemului care încerca să destructureze USR-ul. Nu există niciun interes comun între noi și aripa Thuma. L-am acuzat pe Thuma de corupție. Doar am constatat că noi, USR, ne-am dori ca Ilie Bolojan să fie mai curajos”, a declarat Cristian Ghinea.

Vlad Gheorghe respinge acuzațiile și sugerează alianțe suspecte

În replică, Vlad Gheorghe a evitat să răspundă direct atacurilor personale, însă a lansat propriile insinuări privind posibile colaborări politice controversate. Consilierul onorific al premierului a criticat tonul folosit de Ghinea și a sugerat existența unor interese comune între fostul ministru și liderul liberal Hubert Thuma.

„În legătură cu limbajul suburban, nu vreau să comentez. E ceva ce nu ar trebui să existe în spațiul public. Am învățat că nu există coincidențe și nu pot să spun că este problema mea modul în care se aliază acești doi domni. Cred că se pot căuta sumele încasate de anumite persoane de la partide, dar nu vreau să intrăm prea tare în această discuție, pentru că avem probleme mult mai serioase decât alinierea domnului Ghinea și a domnului Thuma în proiecte politice”, spune Vlad Gheorghe.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
EXCLUSIV Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
19:47
Deblocarea crizei apei de la Curtea de Argeș stă în semnătura lui Bolojan. Primăria a cerut guvernului 2 milioane de euro pentru acțiunile de decontaminare și pentru reluarea furnizării apei potabile, dar premierul amână o decizie. Gândul publică documentul de pe masa lui Bolojan
ACTUALITATE Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
19:13
Îți înghesui banii la nimereală în portofel, sau îi așezi în ordinea valorii? Ce spune asta despre personalitatea ta, în opinia psihologilor
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
18:48
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro
VIDEO VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
18:40
VIDEO | Varianta Ali Baba, 2026. Un turc a jefuit un magazin de bijuterii și a dispărut în trombă călare pe măgar
EVENIMENT Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
18:39
Viorica Dăncilă a sărbătorit Anul Nou Chinezesc. „Intrăm în anul Calului de Foc, un semn rar care întruchipează energie, curaj și transformare”
Mediafax
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
A fost stabilită data procesului intentat de Trump împotriva BBC
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Mostrele selenare colectate de China indică un eveniment colosal care a schimbat Luna pe vecie
ULTIMA ORĂ România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
20:02
România vs Polonia. Naționala intră în teren cu o grupă grea în UEFA Nations League
FLASH NEWS ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
19:44
ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției
VIDEO Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
19:38
Un deputat AUR a ieșit la protest cu o capră îmbrăcată în sigla PSD: „Au dat foc la țară”
FLASH NEWS Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
19:31
Guvernul pregătește preluarea activelor gigantului rusesc Lukoil, cu două săptămâni înaintea de impunerea sancțiunilor SUA
SPORT Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
18:33
Verdict dur pentru rapidiștii antrenați de Costel Gâlcă: „Nu au un atacant de careu. Koljić este expirat”
SONDAJ DE OPINIE Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici
18:18
Aliații NATO nu cred că SUA mai este capabilă să descurajeze inamicii. Politicile lui Donald Trump i-au făcut pe europeni sceptici

Cele mai noi

Trimite acest link pe