Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro

12 feb. 2026, 14:00, Actualitate
Numerele extrase la Loto, joi, 12 februarie 2026. Loteria Română a arătat pe site-ul oficial că reportul la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,38 milioane de euro. Există și un report la Joker, la categoria I, de peste 10,15 milioane de euro.  Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora 18:30. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Joi, 12 februarie 2026, poate fi urmărită o nouă ediție a emisiunii „Românii au noroc”, la România TV, începând cu ora 18:30. Vor fi difuzate, în direct, numerele extrase pentru jocurile Loto. Reporturile au fost anunțate încă din data de 9 februarie 2026 (luni), după extragerile precedente.

„Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câștiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei”, anunță Loteria Română.

Reprezentanții Loteriei Române au arătat și reporturile:

  • Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 22,31 milioane de lei (peste 4,38 milioane de euro).
  • Report la Noroc de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).
  • Report la Joker, la categoria I, de peste 51,7 milioane de lei (peste 10,15 milioane de euro).
  • Report la Joker, la categoria II, de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro).
  • Report la Noroc Plus, la categoria I, de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).
  • Report la Loto 5/40, la categoria I, de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro).
  • Report la Super Noroc, la categoria I, de peste 34.100 de lei.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

