ÎCCJ organizează a doua rundă de dezbateri cu societatea civilă. Pe ordinea de zi – combaterea dezinformării și independența justiției

Ruxandra Radulescu
12 feb. 2026, 19:44, Justiție
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță organizarea celei de-a doua runde de dezbateri cu societatea civilă, parte a unui mecanism de comunicare și consultare permanentă demarat spre finalul anului 2025.

„Instanța supremă a demarat un mecanism de comunicare și consultare permanentă cu societatea civilă, contactul direct și schimbul deschis de opinii fiind cea mai solidă bază a identificării principalelor nevoi și disfuncții percepute la nivelul societății. În cadrul dialogului urmărim să identificăm soluțiile normative și organizatorice pentru îmbunătățirea constantă a serviciului public de justiție”, se arată în mesajul transmis de ÎCCJ.

Problema prescripţiei răspunderii penale, pe ordinea de zi

„Cazul prescripției este relevant pentru a înțelege cum se poate fisura statul de drept atunci când responsabilitatea legislativă nu este asumată.
După prima decizie a Curţii Constituționale a României, soluția legislativă necesară era clară și la îndemână, însă timp de 4 ani nu a fost
adoptată nicio modificare, iar un vid normativ cunoscut și semnalat a fost lăsat să persiste.

Politizarea excesivă a unei chestiuni tehnice a blocat intervenția legislativă și a transferat în mod nedrept presiunea asupra instanțelor. În aceste condiții, justiția nu putea să suplinească lipsa de acțiune a legislativului.

Rolul instanțelor este să aplice legea și deciziile Curții Constituționale, nu să inventeze soluții pentru a suplini viduri normative generate de inacțiunea politică. Responsabilitatea pentru efectele prescripției aparține exclusiv clasei politice
(Parlamentului), nu judecătorilor, care au rămas în limitele statului de drept”, se arată în raportul ÎCCJ.

Combaterea dezinformării şi nevoia creşterii educaţiei juridice

„Spațiul public a devenit una dintre principalele scene de „judecată paralelă”, în care opiniile juridice – formulate de juriști, nonjuriști, comentatori, influenceri sau chiar formatori de opinie – sunt emise rapid și adesea fără o înțelegere adecvată a normelor și procedurilor judiciare.

Acest exces de opinie juridică poate genera presiune asupra sistemului judiciar și poate crea așteptări nerealiste în rândul publicului, afectând astfel percepția asupra statului de drept. Este necesară educație juridică pentru public, astfel încât să înțeleagă diferența dintre comentariu și decizie judiciară. Talk-showurile, rețelele sociale și titlurile senzaționaliste” se arată în comunicatul instituției.

Independenţa justiţiei este o condiţie a statului de drept

„Presiunea publică generată de excesul de opinie juridică influențează percepția asupra independenței justiției. Excesul de opinie juridică nu este problematic în sine – dezbaterea este sănătoasă – ci devine riscant când informațiile sunt incomplete, grăbite sau manipulatoare, influențând percepțiile publicului și presând sistemul judiciar.

O justiție independentă înseamnă judecători care decid exclusiv în baza legii și a propriei conștiințe, fără influențe politice, economice sau
mediatice”, mai precizează documentul.

Prima întâlnire a avut loc în data de 9 decembrie 2025, iar în urma acestuia a fost elaborat un Raport de sinteză.

Acesta va sta la baza următoarelor etape ale dialogului constant cu societatea civilă, „având rolul de a ghida acțiunile viitoare în direcția consolidării valorilor democratice și a unui sistem de justiție echitabil, accesibil și independent ca o garanție a statului de drept”, anunță ÎCCJ.

În aceste condiții, ÎCCJ anunță că următoarea întâlnire va avea loc în data de 25 februarie 2026, oferind oportunitatea pentru aprofundarea discuțiilor, dezvoltarea unor soluții concrete pentru provocările cu care se confruntă justițiabilii și justiția.

ÎCCJ mai anunță că rezultatele celei de-a doua runde de dezbateri vor fi anunțate public, iar soluțiile identificate vor fi ulterior analizate în cadrul instituției.

