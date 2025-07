(P) Primăria Sector 5 înființează 50 de locuri de parcare în zona Ferentari

Administrația Sectorului a început lucrări de modernizare/igienizare în zona Ferentari. Se va acționa cu echipe mixte, formată din angajați ai Administrației Dezvoltare Urbană și ai societăților Infrastructură S5 și Amenajare Edilitară Sector 5, pentru scurtarea timpului de execuție.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, reface toată infrastructura zonei Ferentari și înființează și 50 de noi locuri de parcare.

„Ne-am ocupat de retrasarea locurilor de parcare existente și înființarea a 50 de noi locuri, am reconfigurat semnalizarea rutieră orizontală pentru sporirea vizibilității și creșterea siguranței rutiere și am înlocuit și recondiționat indicatoarele rutiere și limitatoarele de viteză.

De asemenea, arborii din zonă au fost toaletați, iar ramurile uscate care reprezentau un pericol au fost îndepărtate.

S-au executat și lucrări de asfaltare a gropilor din carosabil și am înlocuit băncile vechi cu unele noi.

Pentru că am primit sesizări din partea locuitorilor privind existența șobolanilor în zona Ferentari, am cerut sprijinul Companiei Municipale Eco Igienizare București SA, pentru deratizare. Am primit răspuns prompt, iar echipe ale companiei au utilizat tratament raticid atât în curțile blocurilor, cât și în subsolurile acestora, pentru combaterea rozătoarelor.

Tot astăzi s-a intervenit pe o suprafață de aproximativ 1000 mp pentru reparația carosabilului de pe strada Basarabilor, aplicându-se 110 tone de asfalt”, informează Vlad Popescu Piedone.