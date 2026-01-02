Prima pagină » Social » Un pacient cu arsuri este transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române

Oana Zvobodă
02 ian. 2026, 11:04, Social
Un pacient cu arsuri este transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române
FOTO - Facebook.com/mapn.ro Caracter ilustrativ

Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Armatei Române. La întoarcere, aeronava va aduce în România doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri, potrivit MAPN.

La întoarcere, avionul va aduce din Belgia doi pacienți care s-au recuperat în unitățile medicale din Bruxelles.

Pacienții sunt monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București.

Aeronava a decolat de la Craiova în jurul orei 09:40, mai menţionează sursa citată.

Atac cu drone rusești la granița cu România. Autoritățile au avertizat populația prin mesaj RO-Alert. Anunțul MApN

Gândul publică în exclusivitate Acordul-cadru dintre MApN și Lockheed Martin pentru instruirea piloților F-16. Valoarea e de peste 600 mil. $. De banii aceștia instruim și piloți ucraineni

Cele mai noi