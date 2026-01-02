Un pacient cu arsuri este transportat în Belgia cu un avion al Armatei Române

Un pacient cu arsuri este transportat vineri din țară în Belgia cu un avion al Armatei Române. La întoarcere, aeronava va aduce în România doi pacienți care s-au recuperat în spitale din Bruxelles.

O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat vineri, 2 ianuarie, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni – Craiova – Bruxelles (Belgia), a unui pacient cu arsuri, potrivit MAPN.

La întoarcere, avionul va aduce din Belgia doi pacienți care s-au recuperat în unitățile medicale din Bruxelles.

Pacienții sunt monitorizați pe timpul zborului de o echipă medicală formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București.

Aeronava a decolat de la Craiova în jurul orei 09:40, mai menţionează sursa citată.

RECOMANDAREA AUTOULUI:

