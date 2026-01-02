Rusia prezintă SUA ceea ce susține că este dovada unei tentative ucrainene de atac asupra reședinței lui Putin

Un oficial militar de rang înalt al Rusiei a înmânat, joi, unui atașat militar american fragmente despre care Moscova afirmă că provin dintr-o dronă ucraineană și care ar demonstra o tentativă de atac asupra reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin, relatează Reuters.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor continue legate de războiul din Ucraina și al negocierilor în desfășurare dintre Rusia și Statele Unite. Ucraina și statele occidentale contestă versiunea prezentată de Moscova.

Moscova susține că datele dronei indică o țintire directă a reședinței prezidențiale

Potrivit autorităților ruse, luni ar fi avut loc un atac cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune, care ar fi vizat reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, în nordul Rusiei. Kremlinul a acuzat Kievul de orchestrarea atacului și a anunțat că va reevalua poziția sa în negocierile cu Washingtonul privind încheierea conflictului din Ucraina.

Un videoclip publicat pe canalul Telegram al Ministerului Apărării rus îl arată pe amiralul Igor Kostyukov, șeful Direcției principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, în timp ce înmânează atașatului militar american un dispozitiv descris drept mecanismul de control al unei drone doborâte.

”Decriptarea conţinutului memoriei controlerului de navigaţie al dronelor, efectuată de specialişti ai serviciilor speciale ruse, confirmă fără îndoială că ţinta atacului a fost complexul de clădiri al reşedinţei preşedintelui rus din regiunea Novgorod.

Presupunem că această măsură va elimina orice întrebări şi va permite stabilirea adevărului”, a declarat Kostyukov.

Ministerul rus al Apărării a transmis anterior că va pune aceste concluzii la dispoziția Statelor Unite. În același timp, The Wall Street Journal a relatat că oficiali americani din domeniul securității naționale ar fi stabilit că Ucraina nu l-a vizat pe Vladimir Putin sau reședințele acestuia, informație pe care Reuters nu a putut să o verifice independent.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat inițial favorabil poziției Moscovei, afirmând că Putin era ”foarte supărat” în legătură cu presupusul atac. Ulterior, Trump a adoptat o poziție mai rezervată, distribuind un editorial critic la adresa Rusiei.

Ucraina a negat categoric orice implicare și a descris acuzațiile drept parte a unei campanii de dezinformare menite să tensioneze relațiile dintre Kiev și Washington.

