Prima pagină » Actualitate » Temperaturi de infarct. Specialiștii avertizează că inima cedează mai ușor pe ger

Temperaturi de infarct. Specialiștii avertizează că inima cedează mai ușor pe ger

02 ian. 2026, 10:36, Actualitate
Temperaturi de infarct. Specialiștii avertizează că inima cedează mai ușor pe ger

Valurile de aer polar nu vin doar cu disconfort și haine groase, ci pot să devină un pericol real pentru inimă. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că scăderea bruscă a temperaturilor crește riscul de infarct miocardic, inclusiv la persoanele tinere, aparent sănătoase.

Frigul extrem, crește riscul de infarct

Potrivit conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe UPU Iași, frigul intens poate declanșa probleme grave, mai ales atunci când este combinat cu vântul, umezeala și efortul fizic.

„Riscul de infarct miocardic crește cu aproximativ 2% la fiecare scădere cu un grad Celsius a temperaturii exterioare sub pragul de îngheț”, atrage atenția dr. Tudor Ciuhodaru.

Medicul a explicat faptul că organismul resimte temperaturile mult mai scăzute decât cele indicate de termometre, mai ales când bate vântul afară sau este umezeală. În aceste condiții, frigul este mai agresiv, iar efectele asupra inimii sunt mai puternice.

Dimineața și seara sunt cele mai periculoase momente

Orele de dimineață și cele de seară sunt considerate perioade cu risc suplimentar. Temperaturile sunt mai scăzute, iar organismul este supus unui stres termic accentuat.

„Senzația de frig este mai intensă, iar reacțiile cardiovasculare pot fi mai severe”, spune medicul.

Un semnal de alarmă pe care medicul îl trage este legat de vârsta pacienților. Tot mai multe cazuri apar la bărbați tineri, care nu aveau probleme cardiace cunoscute: „Vârsta la care apar aceste cazuri este în scădere”, avertizează medicul. Riscurile sunt mai mari în rândul persoanelor sedentare, supraponderale și fumătoare.

Durerea toracică „clasică” nu trebuie ignorată

Durerea precordială rămâne unul dintre cele mai importante semnale de alarmă. Medicul descrie durerea tipică de infarct ca fiind intensă, localizată în partea anterioară a toracelui, cu senzație de presiune, arsură sau constricție. Aceasta poate iradia spre umărul și brațul stâng și durează mai mult de câteva minute.

Recomandarea video

Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
Cancan.ro
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este penitenţa?

Cele mai noi