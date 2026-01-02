Temperaturi de infarct. Specialiștii avertizează că inima cedează mai ușor pe ger

Valurile de aer polar nu vin doar cu disconfort și haine groase, ci pot să devină un pericol real pentru inimă. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează că scăderea bruscă a temperaturilor crește riscul de infarct miocardic, inclusiv la persoanele tinere, aparent sănătoase.

Frigul extrem, crește riscul de infarct

Potrivit conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe UPU Iași, frigul intens poate declanșa probleme grave, mai ales atunci când este combinat cu vântul, umezeala și efortul fizic.

„Riscul de infarct miocardic crește cu aproximativ 2% la fiecare scădere cu un grad Celsius a temperaturii exterioare sub pragul de îngheț”, atrage atenția dr. Tudor Ciuhodaru.

Medicul a explicat faptul că organismul resimte temperaturile mult mai scăzute decât cele indicate de termometre, mai ales când bate vântul afară sau este umezeală. În aceste condiții, frigul este mai agresiv, iar efectele asupra inimii sunt mai puternice.

Dimineața și seara sunt cele mai periculoase momente

Orele de dimineață și cele de seară sunt considerate perioade cu risc suplimentar. Temperaturile sunt mai scăzute, iar organismul este supus unui stres termic accentuat.

„Senzația de frig este mai intensă, iar reacțiile cardiovasculare pot fi mai severe”, spune medicul.

Un semnal de alarmă pe care medicul îl trage este legat de vârsta pacienților. Tot mai multe cazuri apar la bărbați tineri, care nu aveau probleme cardiace cunoscute: „Vârsta la care apar aceste cazuri este în scădere”, avertizează medicul. Riscurile sunt mai mari în rândul persoanelor sedentare, supraponderale și fumătoare.

Durerea toracică „clasică” nu trebuie ignorată

Durerea precordială rămâne unul dintre cele mai importante semnale de alarmă. Medicul descrie durerea tipică de infarct ca fiind intensă, localizată în partea anterioară a toracelui, cu senzație de presiune, arsură sau constricție. Aceasta poate iradia spre umărul și brațul stâng și durează mai mult de câteva minute.