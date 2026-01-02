Prima pagină » Actualitate » Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții”, „Porțile Iadului”, „Drumul Morții”, la Cernobîl și Zona Roșie

Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții", „Porțile Iadului", „Drumul Morții", la Cernobîl și Zona Roșie

Interzis oamenilor. Cele mai periculoase locuri de pe Terra. De la „Zona Morții", „Porțile Iadului",
Drumul Morții, Bolivia

Planeta Pământ ascunde peisaje de o frumusețe uluitoare, dar și zone în care pericolul pândește la fiecare respirație. De la munți care ucid prin lipsa de oxigen până la lacuri toxice, insule interzise și adâncuri oceanice mortale, aceste destinații extreme demonstrează că natura – și uneori omul – impun limite clare existenței umane.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Muntele Everest, cel mai înalt vârf al lumii, situat la granița dintre Nepal și China, potrivit Factsinstitute.com.

Deși este visul suprem al alpiniștilor, „Zona Morții”, aflată peste 8.000 de metri altitudine, transformă fiecare ascensiune într-o luptă pentru supraviețuire. Lipsa oxigenului, furtunile violente și avalanșele au dus la moartea a aproximativ 310 persoane între 1922 și 2022.

La fel de temut este și K2, din Pakistan, supranumit „Muntele Sălbatic”, considerat chiar mai periculos decât Everestul.

Pericolul nu vine însă doar din înălțimi. În Bolivia se află North Yungas Road, cunoscut drept „Drumul Morții”, un traseu îngust, fără parapete, construit de prizonieri paraguayeni după războiul Chaco.

De-a lungul timpului, drumul a fost scena a numeroase tragedii, cea mai cunoscută având loc în 1983, când un camion s-a prăbușit într-o prăpastie, fără supraviețuitori. Astăzi, traseul atrage turiști dornici de adrenalină, dar reputația sa rămâne una sumbră.

Africa și Asia adăpostesc unele dintre cele mai ostile medii de pe glob. Depresiunea Danakil din Etiopia, supranumită „Marte pe Pământ”, combină temperaturi extreme, gaze toxice și lacuri sărate, în timp ce în Turkmenistan, craterul de gaz Darvaza, cunoscut drept „Porțile Iadului”, arde neîntrerupt de peste 50 de ani, după un accident de foraj sovietic.

Insule interzise, lacuri toxice, locuri unde omul nu supraviețuiește

Brazilia ascunde un alt pericol extrem: Ilha da Queimada Grande, cunoscută drept Insula Șerpilor, unde trăiesc mii de vipere aurii, al căror venin poate provoca leziuni grave sau moartea. În Namibia, Coasta Scheletelor este un teritoriu dominat de epave, oase și prădători, iar în Tanzania, Lacul Natron are ape atât de alcaline încât sunt incompatibile cu viața umană.

Nu toate amenințările sunt naturale. North Sentinel Island, din Oceanul Indian, este complet interzisă vizitatorilor, după ce mai multe tentative de contact s-au soldat cu decese. Zona de excludere de la Cernobîl rămâne un simbol al catastrofei nucleare, iar Zone Rouge din Franța este și astăzi contaminată cu arsenic și obuze neexplodate, la peste un secol de la Primul Război Mondial.

Nici oceanele nu sunt mai blânde. Blue Hole din Egipt este una dintre cele mai periculoase destinații pentru scufundători, din cauza narcozei de azot și a tunelurilor subacvatice.
La polul extrem se află Mariana Trench, cel mai adânc punct cunoscut de pe planetă, unde presiunea depășește 1.000 de atmosfere, un mediu accesibil doar celor mai avansate misiuni de explorare.

