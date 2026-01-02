Prima pagină » Actualitate » Statul european prosper care oferă până oferă 70 de mii de euro pentru a atrage noi locuitori. Care sunt condițiile

Statul european prosper care oferă până oferă 70 de mii de euro pentru a atrage noi locuitori. Care sunt condițiile

02 ian. 2026, 11:29, Actualitate
Statul european prosper care oferă până oferă 70 de mii de euro pentru a atrage noi locuitori. Care sunt condițiile

Tot mai multe țări europene lansează programe de relocare bazate pe stimulente financiare pentru a crește numărul de locuitori în special din zonele rurale sau izolate, oferind case la prețuri reduse, subvenții pentru chirie și granturi consistente pentru cei dispuși să se stabilească pe termen lung. Și Irlanda oferă granturi de până la 70.000 de euro pentru transformarea unei clădiri vechi într-o locuință permanentă sau într-o proprietate de închiriat. 

Una dintre condiții este ca aplicanții să cumpere și să dețină o proprietate construită înainte de 2007 și care nu a mai fost locuită timp de cel puțin doi ani, scrie Euronews. Grantul standard este de până la 50.000 de euro, iar în cazul clădirilor considerate derelict, adică nesigure sau grav deteriorate, poate fi acordat un supliment de până la 20.000 de euro, preia A3CNN.

Peste 400.000 de euro pentru noi locuitori în Toscana

De altfel, în Italia, într-o localitate din Toscana, autoritățile locale lansează un program prin care alocă peste 400.000 de euro pentru a atrage noi rezidenți, oferind granturi pentru achiziția de locuințe, subvenții pentru utilizatorii de energie verde și pentru studenți, scrie Euronews.

Este vorba despre localitatea Radicondoli, aflată la aproximativ o oră de Florența.nAutoritățile subliniază că locuințele își păstrează valoarea reală de piață. În plus,  cei care aplică până la jumătatea lui ianuarie și se mută ulterior, vor avea acoperită jumătate din chiria primilor doi ani.

De asemenea, programul prevede ca cei care cumpără o locuință trebuie să se angajeze că vor rămâne în oraș cel puțin zece ani, iar chiriașii minimum patru ani.

De la lansarea programului în 2023, aproximativ 60 de persoane s-au mutat deja aici, un impuls important pentru o comunitate a cărei populație a scăzut de la 3.000 la doar 966 de locuitori în ultimul secol.

Recomandarea autorului: O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți

Țările din Europa în care ești plătit să te muți dacă te-ai săturat de costurile vieții din România

Recomandarea video

Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
Un vas scufundat cu un cadou de la Putin. Cum a ajuns pe fundul Mediteranei o piesă critică a celui mai nou submarin al lui Kim Jong Un
Cancan.ro
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este penitenţa?

Cele mai noi