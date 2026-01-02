Președintele american Donald Trump a declarat, vineri că Statele Unite ale Americii sunt gata să intervină, dacă Teheranul răspunde violent la cele mai mari demonstrații cu care s-a confruntat republica islamică în ultimii ani și ucide protestatari pașnici.

„Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a scris republicanul într-o postare pe Truth Social. „Dacă Iranul împușcă și ucide violent protestatari pașnici, așa cum este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii le vor veni în ajutor. Suntem pregătiți și gata de acțiune”, a declarat președintele SUA.

Începând de duminică, iranienii au protestat din cauza economiei precare a țării, inflației crescânde și prăbușirii nivelului de trai. Protestele au devenit un test crucial pentru Masoud Pezeshkian, președintele care a venit la putere în urmă cu aproximativ 18 luni, și a promis să ușureze viața iranienilor de rând.

Nu este clar ce ar putea însemna oferta de ajutor a lui Trump pentru protestatari.

Primele decese ale protestatarilor au fost deja înregistrate în Iran

Anunțul lui Trump vine după ce ieri, presa internațională a publicat rapoarte despre uciderea mai multor persoane în timpul protestelor. Potrivit agențiilor de știri și ONG-urilor, numărul morților este de cel puțin șase.

Ciocnirile dintre protestatari și forțele de securitate marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în toată țara de când comercianții au început duminică să protesteze față de modul în care guvernul a gestionat scăderea bruscă a cursului valutar și creșterea rapidă a prețurilor.

Economia Iranului se confruntă cu dificultăți de ani de zile de când SUA au reimpus sancțiuni în 2018, după ce Trump s-a retras dintr-un acord nuclear internațional în timpul primului său mandat.

Potrivit agenției de știri Iran International, pe străzile orașelor mari se scandează sloganuri împotriva liderului suprem Ali Khamenei și în favoarea prințului exilat Reza Pahlavi, fiul cel mare al șahului Mohammed, care a „căzut” odată cu Revoluția iraniană din 1979, după 37 de ani de domnie.

