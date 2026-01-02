Imagini de la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. Artista, îmbrăcată în alb la ceremonia de rămas-bun

Loredana Groza trece prin momente extrem de dificile. Tatăl său, Vasile Groza, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Gândul are imagini exclusive de la ceremonia de rămas-bun.

Zi grea pentru Loredana Groza, care și-a înmormântat astăzi tatăl. Ceremonia funerară a avut loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, unde familia și apropiații i-au adus un ultim omagiu lui Vasile Groza, după săptămâni întregi în care acesta a fost internat în stare critică.

Loredana Groza, îmbr ăcată în alb la înmormântarea tat ălui său

Artista a fost vizibil afectată pe tot parcursul ceremoniei, însă a ales să poarte o ținută albă, un gest care a atras atenția tuturor celor prezenți.

În contrast, prietenii și apropiații veniți să-i fie alături au fost îmbrăcați în negru, respectând sobrietatea momentului.

Printre cei care au participat la înmormântare și au susținut-o pe Loredana Groza în aceste clipe grele s-au numărat nume cunoscute din industria muzicală și nu numai, precum Florin Călinescu, Cornel Ilie, Nadir, Bassam, Mihai Gâdea sau Cătălin Cațoiu.

O perioadă marcată de suferință și speranță pentru Loredana Groza

Tatăl artistei a pierdut lupta cu boala după o perioadă dificilă petrecută în spital. În ultimele luni, Loredana Groza a sperat într-o recuperare și într-un final fericit, dorindu-și să petreacă sărbătorile alături de părintele ei.

Cu puțin timp înainte de deces, artista i-a dedicat tatălui său un mesaj emoționant și chiar o melodie, inspirată din poeziile scrise de acesta.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!. Le mulțumesc cadrelor medicale de la Sanador care au grija de el în aceste momente grele”, a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

