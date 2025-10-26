O nouă rampă este amenajată pentru persoanele cu dizabilități care locuiesc în blocurile de pe Calea Rahovei nr. 323. De asemenea, autoritățile locale derulează lucrări și pe strada Alexandriei.

„Suntem parte dintr-un sector care prinde contur prin fapte”, transmite primarul Vlad Popescu Piedone.

„Pe Calea Rahovei nr. 323 am realizat o nouă rampă pentru persoanele cu dizabilități, un pas concret spre incluziune, deci spre un sector mai prietenos pentru toți.

Lucrăm și pe Șoseaua Alexandriei!

Aceasta este o zonă importantă pentru sectorul nostru. Vom interveni pentru: refacerea trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi, montarea de băncuțe și coșuri de gunoi noi și modernizarea iluminatului public prin instalarea unor stâlpi de iluminat.

Ne dorim ca Șoseaua Alexandriei să devină un exemplu de zonă urbană, funcțională și plăcută pentru toți locuitorii!”, mai spune primarul.