(P) Restrucţii de circulaţie impuse de administraţia publică în zona blocului afectat de explozie

Ioana Zafira
24 oct. 2025, 12:59, Diverse
 Primăria Sectorului 5 impune restricţii de circulaţie în zona blocului afectat de explozie. Aceasta a dat publicităţii şi o hartă a rutelor ocolitoare. 
A fost trasat un perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, şi angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți în comisia tehnică de circulație unde s-a avizat în regim de urgență noul sistem de circulație rutieră pentru zona din proximitatea imobilului afectat.

Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, scara 1. Începand cu Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.

Accesul va rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32 si Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33.

Pentru locatarii din Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului, informează primarul Vlad Popescu Piedone.

