(P) Primarul Vlad Popescu Piedone a anunțat că zona Panduri intră în reabilitare generală

Din 2026, primarul Sectorului 5-Vlad Popescu Piedone are planuri mari cu zona Panduri. Acesta a anunțat, prin intermediul unui interviu acordat influencerului Marian Ceaușescu, că va începe reamenajarea completă a locului.

Pe lângă acest proiect, tot din 2026, primăria de sector va realiza și cel mai lung parc din București, așa cum l-a descris primarul pe acela aflat pe Drumul Șinei.

„Va intra în reamenajare tot ce înseamnă zona Panduri: parcare, spații verzi, blocuri reabilitate. Se va face cel mai lung parc din București, pe Drumul Șinei. Am început cu redeschiderea parcurilor în zona Panduri, vom asigura paza cu monitorizare video, cu apel direct către Poliția Locală și națională”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

