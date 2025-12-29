Prima pagină » Știri externe » Tragedie în Mexic. Un tren a deraiat, 13 persoane au murit, iar alte aproape 100 au fost rănite

Tragedie în Mexic. Un tren a deraiat, 13 persoane au murit, iar alte aproape 100 au fost rănite

29 dec. 2025, 07:33, Știri externe
Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și alte aproape 100 au fost rănite după ce un tren a deraiat în statul Oaxaca, Mexic.

Cel puțin 13 persoane au murit luni, în urma unui accident feroviar în care un tren Interoceanic a deraiat în statul Oaxaca, din Mexic, anunță autoritățile mexicane.

13 morți și aproape 100 de răniți în urma unui accident feroviar în Mexic

Potrivit Marinei Mexicane, garnitura feroviară circula între Golful Mexic și Oceanul Pacific, în tren se aflau 250 de persoane, dintre care nouă membri ai echipajului și 241 de pasageri. Dintre cei care erau la bord, 193 sunt în afara oricărui pericol, însă 98 au fost răniți, inclusiv 36 care primeau asistență medicală.

Președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a precizat pe platforma X că cinci dintre persoanele rănite se află în stare critică.

Incidentul a avut loc între localitățile Chivela și Nizanda, potrivit autorităților.

Parchetul General al Mexicului a deschis deja o anchetă privind incidentul, a anunțat procurorul general Ernestina Godoy Ramos într-o postare pe rețelele de socializare.

Fotografiile realizate la fața locului arată echipele de salvare ajutând pasagerii să coboare din trenul deraiat, care a ieșit de pe șine și s-a înclinat parțial pe marginea unei prăpăstii.

Legătura feroviară interoceanică a fost inaugurată în urmă cu doi ani, cu scopul de a stimula economia regiunii, inițiativă promovată de fostul președinte Andrés Manuel López Obrador.

Proiectul a fost conceput pentru modernizarea transportului feroviar peste Istmul Tehuantepec, iar guvernul mexican urmărește transformarea zonei într-un coridor strategic de comerț, prin extinderea porturilor, căilor ferate și a infrastructurii industriale.

