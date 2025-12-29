Prima pagină » Actualitate » Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim

Mara Răducanu
29 dec. 2025, 05:00, Actualitate
România nu este doar un loc pe hartă. Ea devine, dincolo de destinația aleasă, un scop în sine, transformând orice experiență în una digitală și interactivă. Doi tineri din Suceava, Alexandru Tocilă și Matei Vasilean, studenți la Universitatea Ștefan cel Mare” din Suceava, au transformat dragostea pentru locurile autentice ale țării într-un proiect care promite să schimbe modul în care turiștii, dar și românii, descoperă patrimoniul național: aplicația „România, Hub Cultural.”

Pe termen lung, obiectivul este clar și ambițios și anume transformarea aplicației „România, Hub Cultural” în cea mai importantă platformă de promovare culturală digitală din România. Mai exact, un spațiu unde patrimoniul întâlnește inovația, iar identitatea națională este pusă în valoare prin tehnologie.

Cei doi tineri care transformă hărțile în povești, drumurile în experiențe și România într-un hub cultural digital

Cei doi studenți care au început această poveste au mărturisit, într-un interviu pentru GÂNDUL, că proiectul România Hub Cultural se află într-o etapă de dezvoltare activă, orientată spre extinderea conținutului și perfecționarea experienței utilizatorilor.

În perioada următoare, echipa va lansa aplicația pe principalele platforme mobile și va integra noi funcționalități, precum ghidurile audio, dar și și posibilitatea de colaborare directă cu comunitățile locale.

De asemenea, se lucrează la dezvoltarea unei rețele de colaboratori regionali – profesori, elevi, ghizi, voluntari și fotografi – care vor contribui la documentarea obiectivelor din fiecare județ al țării.

Aceștia au precizat că, pe termen lung, obiectivul proiectului este ca România Hub Cultural să devină cea mai importantă platformă de promovare culturală digitală din România.

„Ne dorim ca fiecare utilizator să poată descoperi, dintr-un singur loc, frumusețea și diversitatea țării noastre, iar fiecare comunitate să aibă ocazia să își spună propria poveste. În viitor, ne propunem extinderea parteneriatelor cu instituții culturale, universități și ONG-uri, pentru a transforma acest proiect într-un ecosistem viu, dedicat culturii românești”, au precizat cei doi tineri.

Aplicația care schimbă modul în care călătorim

Aplicație dedicată explorării destinațiilor turistice din România

Obiectivul celor doi tineri este acela de a informa publicul și presa despre existența și misiunea proiectului România Hub Cultural, o aplicație dedicată explorării destinațiilor turistice din România.

„Ideea s-a născut dintr-o nevoie reală: România are comori culturale, istorice și naturale extraordinare, dar multe dintre ele rămân invizibile în turismul digital global. Alexandru, masterand în Managementul Firmelor de Comerț, Turism și Servicii, și Matei, student la Știința Calculatoarelor și Tehnologia Informației, au unit viziunea economică cu know-how-ul tehnic într-un produs care reunește tradiția cu inovația, informația cu emoția și explorarea cu tehnologia.

„Prin România, Hub Cultural, ne propunem să educăm, să inspirăm și să redăm mândria de a descoperi România. Pentru noi, acest proiect nu este doar o aplicație, ci o misiune culturală, o formă de a da înapoi țării o parte din identitatea care ne definește”, spun cei doi tineri.

Aplicația care schimbă modul în care călătorim / sursă foto: Envato

Aplicația funcționează ca un ghid digital inteligent al României

Utilizatorii pot descoperi obiective culturale, istorice și naturale, pot citi povești locale, pot explora hărți interactive și își pot crea trasee personalizate.

Practic, fiecare călătorie devine o aventură ghidată de tehnologie, dar trăită prin descoperire. Nu este însă doar pentru turiști. Și elevii, profesorii, cercetătorii, localnicii sau străinii pasionați de cultura românească pot folosi aplicația ca instrument educațional și de documentare.

Mai mult, „România, Hub Cultural” va deveni o platformă colectivă, susținută de o rețea națională de profesori, elevi, ghizi, voluntari și fotografi, care vor contribui activ la documentarea fiecărui județ al țării.

Aplicația care schimbă modul în care călătorim / sursă foto: Envato (caracter ilustrativ)

Cine sunt cei doi studenți?

„Echipa este formată din doi membri – Alexandru Tocilă și Matei Vasilean. În momentul de față suntem doi studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Eu urmez programul de masterat Managementul firmelor de Comerț Industrie și servicii, în cadrul facultății de Economie administrație și afaceri, iar colegul meu, Matei, urmeaza un program de licență in cadrul facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor. 

Ideea noastră a pornit într-o cameră de cămin, când discutam despre proiecte mai vechi realizate și am observat că noi am putea contopi ideile într-un proiect mai important, așa a luat naștere Romania Hub Cultural, din dorința de a crea un produs care să aducă beneficii în digitalizarea turismului din România, momentan am început cu zona Bucovinei, dar aplicația se numește Romania Hub Cultural, planul este de a începe să mapăm și alte zone din țară, momentan însă partea financiară este impedimentul principal în realizarea acestui lucru. Considerăm că prin acest proiect putem mișca niște lucruri în domeniul turismului românesc, am pornit de la aceast gând.”

Ce este România Hub Cultural?

„Romania Hub Cultural este o aplicație digitală dedicată explorării și promovării patrimoniului cultural românesc. Este gândită ca un instrument modern, care îmbină informația cu interactivitatea, tradiția cu inovația și cunoașterea cu experiența directă.

Prin intermediul acestei aplicații, utilizatorii pot descoperi obiective culturale, istorice și naturale din România, pot învăța povești locale, pot crea trasee personalizate și pot interacționa cu hărți dinamice care transformă explorarea României într-o aventură digitală. Romania Hub Cultural nu este doar o aplicație turistică, scopul ei este de a centraliza informațiile culturale disparate și de a le face accesibile într-o formă atractivă, mai ales pentru tineri.

Într-o lume în care atenția publicului este tot mai mult orientată către mediul digital, proiectul nostru oferă o alternativă educativă și inspirațională: un loc unde cultura devine vie, vizibilă și interactivă. Printr-o combinație de conținut verificat și materiale vizuale, Romania Hub Cultural își propune să creeze cea mai completă hartă digitală a României culturale.”

Cum s-a născut acest proiect?

„Proiectul Romania Hub Cultural s-a născut dintr-o convingere profundă: aceea că România are o bogăție culturală uriașă, dar insuficient valorificată. Deși fiecare regiune a țării are povești fascinante, monumente unice și tradiții vii, multe dintre acestea sunt cunoscute doar local, fără o expunere reală în mediul digital. Am observat o lipsă de instrumente moderne care să ofere acces rapid și atractiv la aceste comori, motiv pentru care am decis să creăm o platformă care să le reunească și să le pună în valoare. Facem acest proiect din dorința de a schimba modul în care este perceput turismul în România.

Nu ne dorim doar să prezentăm locuri de vizitat, ci să construim o punte între trecut și prezent, între comunități și vizitatori, între patrimoniu și tehnologie. Credem că atunci când oamenii înțeleg istoria unui loc și poveștile din spatele lui, îl prețuiesc mai mult și îl respectă. Astfel, prin Romania Hub Cultural, ne propunem să educăm, să inspirăm și să redăm mândria de a descoperi România. Pentru noi, acest proiect nu este doar o aplicație, ci o misiune culturală — o formă de a da înapoi țării o parte din identitatea care ne definește.”

Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă

Ce oferă, concret, publicului aplicația care permite explorarea României

„Romania Hub Cultural oferă publicului o experiență de explorare a României, chiar dacă în momentul de față majoritatea conținutului este din Bucovina. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot accesa informații detaliate despre obiective culturale, istorice și naturale, pot vizualiza hărți interactive și pot crea trasee personalizate. Platforma este gândită pentru a fi intuitivă și accesibilă, oferind o combinație între cunoaștere și descoperire. Ea nu se adresează doar turiștilor, ci tuturor celor care doresc să înțeleagă mai bine cultura românească elevi, profesori, cercetători, localnici sau străini interesați de patrimoniul românesc.

Pe lângă beneficiile directe pentru utilizatori, proiectul aduce avantaje și pentru comunitățile locale. Prin includerea în platformă, acestea câștigă vizibilitate, pot atrage turiști și pot promova evenimente culturale sau tradiții specifice. Romania Hub Cultural își propune să devină un partener de încredere pentru instituțiile de cultură, muzeele, primăriile și organizațiile care doresc să contribuie la conservarea și promovarea valorilor naționale. Prin intermediul tehnologiei, oferim o punte de legătură între trecut și prezent, între local și național, între cultură și societate”, au conchis cei doi tineri care deschis noi granițe în peisajul călătoriile.

Cele mai noi