29 Decembrie, calendarul zilei: Jude Law împlinește 53 de ani. Moare Pelé. Se stinge Jimmy Carter, la 100 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 29 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jude Law este un actor britanic de renume internațional, apreciat pentru versatilitatea și carisma sa pe ecran și pe scenă. S-a născut pe 29 decembrie 1972 în Lewisham, Londra, și a crescut într-o familie pasionată de artă și literatură. Și-a început cariera în teatru, interpretând roluri în piese clasice și moderne, ceea ce i-a oferit o bază solidă pentru succesul în cinematografie. Consacrarea internațională a venit odată cu rolul Dickie Greenleaf în The Talented Mr. Ripley (1999), care i-a adus prima nominalizare la Oscar. Printre alte filme importante se numără Cold Mountain (nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor secundar), Alfie, Sherlock Holmes și The Grand Budapest Hotel. Pe lângă actorie, Jude Law a rămas activ în teatru, interpretând roluri clasice de Shakespeare și piese contemporane. Este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte caritabile și sociale, inclusiv susținerea educației și artei pentru tineri.

Pelé, pe numele său adevărat Edson Arantes do Nascimento, a fost un fotbalist brazilian considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile. S-a născut pe 23 octombrie 1940, în Três Corações, Brazilia. Şi-a început cariera la echipa Santos FC, unde a câștigat numeroase titluri naționale și internaționale, și a jucat pentru echipa națională a Braziliei, cu care a câștigat trei Cupe Mondiale (1958, 1962, 1970), un record în fotbalul masculin. Era cunoscut pentru viteza, tehnica impecabilă, abilitatea de a înscrie goluri din orice poziție și pentru viziunea sa de joc excepțională. De-a lungul carierei, Pelé a devenit un simbol al fotbalului mondial și al Braziliei, fiind supranumit “Regele Fotbalului”. După retragere, s-a implicat în promovarea sportului, caritate și activități diplomatice. A murit pe 29 decembrie 2022, la vârsta de 82 de ani, rămânând o figură emblematică a sportului internațional.

Jimmy Carter a fost un politician și diplomat american, cunoscut pentru activitatea sa ca al 39‑lea președinte al Statelor Unite (1977–1981) și ca figură marcantă în promovarea păcii și drepturilor omului. S‑a născut pe 1 octombrie 1924 în Plains, Georgia, și a avut o carieră care a combinat politică, activism și acțiuni umanitare. În timpul mandatului său prezidențial, Carter a pus accent pe drepturile omului și a facilitat Acordurile de la Camp David între Egipt și Israel, un pas important spre pace în Orientul Mijlociu. După încheierea mandatului, s‑a dedicat activităților de promovare a democrației, sănătății globale și ajutorului umanitar prin The Carter Center, organizația sa non‑guvernamentală fondată în 1982. Jimmy Carter a murit la 29 decembrie 2024, la vârsta de 100 de ani, în orașul său natal. A fost cel mai longeviv președinte american din istorie. Moștenirea sa include Premiul Nobel pentru Pace (2002), pentru eforturile în promovarea democrației, eradicarea bolilor și susținerea drepturilor omului în întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1800: Charles Goodyear 🇺🇸🛞 cunoscut pentru faptul că în 1839 a descoperit un procedeu de vulcanizare a cauciucului

🎂1882: Aleksei Nikolaevici Tolstoi 🇷🇺✒️ s-a specializat în literatură SF și romane istorice

🎂1938: Jon Voight 🇺🇸🎬 tatăl Angelinei Jolie

🎂1972: Jude Law 🇬🇧🎬 nominalizat la Oscar pentru 2 roluri în filmele lui Anthony Minghella: The Talented Mr. Ripley (1999), Cold Mountain (2003)

🎂1982: Alison Brie 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1933: Ion G.Duca 🇷🇴🗣 cel de-al 35-lea prim-ministru al României între 14 noiembrie și 30 decembrie 1933, la această ultima dată fiind asasinat de 3 legionari, supranumiți de ai lor „Nicadori”, din cauza eforturilor sale de a opri Mișcarea Legionară

🕯️1986: Andrei Tarkovski 🇷🇺🇫🇷🇮🇹🎥 unul dintre cei mai influenți cineaști ai erei sovietice și ai întregii istorii a cinematografiei

🕯️2020: Pierre Cardin 🇫🇷👗 cunoscut pentru stilul lui avangardist și pentru designul „space age”. El prefera formele și motivele geometrice, ignorând deseori formele feminine. A avansat ideea de modă unisex, a creat „bubble dress” în 1954

🕯️2022: Pelé (Edson Arantes do Nascimento) 🇧🇷⚽️ considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile, și-a început cariera la 15 ani jucând pentru Santos și pentru naționala Braziliei începând cu 16 ani. Are în palmares trei Campionate Mondiale câștigate: în 1958, 1962 și 1970, fiind singurul jucător care a reușit această performanță

🕯️2022: Vivienne Westwood 🇬🇧👗 una dintre principalele creatoare ale modei punk moderne și new wave

🕯️2024: Tomiko Itooka 🇯🇵👵🏻 supercentenară, a trăit 116 ani și 220 de zile

🕯️2024: Jimmy Carter 🇺🇸🗣 al 39-lea președinte SUA A trăit 100 de ani

Calendar 🗒

🗒1170: Thomas Becket, Arhiepiscop de Canterbury, este asasinat în interiorul Catedralei Canterbury de susținători ai regelui Henric al II-lea; el devine ulterior sfânt și martir în Biserica Anglicană și Biserica Catolică

🗒1837: Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, o reședință a țarilor, arde complet. Focul durează 30 de ore

🗒1845: Republica Texas s-a unit cu SUA, devenind al 28-lea stat al acestei federații

🗒1892: Are loc, la Castelul Sigmaringen, din Germania, căsătoria dintre Principele moștenitor Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen cu Principesa Maria de Edinburgh

🗒1910: Demisia Guvernului liberal condus de Ion I. C. Brătianu (datorită activității legislative și necesității de reorganizare a partidului); se formează un guvern conservator, în frunte cu P.P. Carp

🗒1925: Este creat Partidul Comunist Francez

🗒1970: Conducerea Partidului Comunist Român a aprobat deshumarea osemintelor lui Iuliu Maniu, aflate în incinta penitenciarului Sighet, și reînhumarea lor în satul Bădăcin, județul Sălaj. De asemenea, a fost aprobată deshumarea osemintelor lui Ion Mihalache aflate în incinta penitenciarului Râmnicu-Sărat și reînhumarea lor în comuna Topoloveni, județul Argeș

🗒1989: Are loc prima ședință a guvernului provizoriu condus de Petre Roman, primul guvern al României de după căderea comunismului

🗒1989: Václav Havel devine președinte al Cehoslovaciei

🗒2020: Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter a lovit Croația și țările vecine, inclusiv Italia și România. Au decedat 7 persoane

