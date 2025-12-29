Singurul asasin plătit din închisorile românești se zbate, cu disperare, ca să scape de extrădare după ce își va ispăși pedeapsa de aproape 22 de ani de detenție. Basarabeanul Vitalie Proca mai are un dosar de tentativă de omor și în Marea Britanie, unde, tot pentru bani, a împușcat un bancher, la comanda primarului din Bălți, Renato Usatîi.

În după amiaza zilei de 26 noiembrie 2012, un bucureștean în vârstă de 26 de ani a fost atacat cu sălbăticie de către un necunoscut care a început să tragă spre el în timp ce încerca să-și parcheze mașina, undeva în apropiere de Mall Vitan.

Inițial, individul a folosit o armă de asalt de tip Kalashnikov. După ce tras toate gloanțele din încărcător, asasinul a constatat că victima mai trăiește, motiv pentru care a împușcat-o și cu un pistol Makarov. Deși a fost ciuruit de gloanțe, bărbatul de la volan a scăpat cu viață.

Ulterior, s-a demonstrat că atacatorul l-a confundat cu liderul interlop Puiu Mironescu, din Piatra Neamț. Acesta trebuia omorât din ordinul temuților frați nemțeni Bogdan și Răzvan Măraru, care angajaseră un criminal pentru a-și răzbuna fratele.

Ce condiții le-au pus rușii magistraților din România

După o anchetă foarte complexă, polițiștii bucureșteni ai Serviciului Omoruri au stabilit că autorul este Vitalie Proca, un infractor basarabean deosebit de violent. Mai mult, cu aceasta ocazie, s-a aflat și faptul că Proca îl împușcase pe teritorul Marii Britanii și pe bancherului Gherman Gorbunțov, la comanda primarului de Bălți, Renato Usatîi.

Conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, moldoveanul ar fi primit 600.000 de euro de la Usatîi pentru a spune că, de fapt, cel care a comandat asasinatul a fost liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

Localizat în Rusia, bărbatul a fost prins și extrădat în țara noastră. Singura condiție a rușilor a fost ca, după ispășirea pedepsei, Proca să nu fie predat, sub nicio formă, autorităților britanice.

Adus în România, autorul tentativei de asasinat a fost condamnat, definitiv, la sfârșitul lui iunie 2016, la 21 de ani și 8 luni de închisoare.

De cine se teme Vitalie Proca

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că Vitalie Proca ar fi solicitat, din detenție, obținerea cetățeniei române. După ce reprezentanții Autorității Naționale pentru Cetățenie i-au respins dosarul din cauza trecutului său infracțional, deținutul a contestat decizia în instanță, iar procesul se află pe rolul Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului București.

Sursele Gândul au precizat că deținutul basarabean a încercat să obțină cetățenia română pentru a evita astfel să fie expulzat din țara noastră și trimis în Moldova, unde și-a făcut deja niște dușmani foarte puternici, atât în mediul de afaceri cât și cel politic.